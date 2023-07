Kriptonbolygóra utazhatnak a világ első Kriptongyárába, Ajka Csingervölgy városrészébe látogatók augusztus 12-én és 13-án. A két nap során minden a szuperhősök körül forog majd: izgalmas kvízek, a Kriptonbolygó virtuális valóság szemüveggel, Superman arcfestés, hát festés, karfestés, de keresik majd a legjobban öltözött szuperhősöket is, és kihívás lesz majd az egész napos szuperhősös filmvetítés is. A közeli erdőben airsoft és lézerlövészet is lesz. Szabadulószoba, selfie-boxok várják a látogatókat. Különleges virtuális játékok segítségével összemérhetik majd képességeiket a résztvevők. A két nap során Szőke András szórakoztatja majd a látogatókat, Bede Róbert séf segítségével pedig főznek is. Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében zajló rendezvény szervezői a programot megelőzően tetkó versenyt hirdetnek. Találkozhatnak az érdeklődők életnagyságú szuperhős figurákkal és a filmekből ismert hozzájuk tartozó eszközökkel is. Akinek a testét valamely szuperhős alakja borítja tetoválás formájában, fotózza le és küldje el az [email protected] címre július 20- ig. A fotókból kreatív kiállítást terveznek a világ első Kriptongyárában.