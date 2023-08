Ajka - A népzene és néptánc napjával kezdődik a három napos programsorozat az Agórán. Augusztus 18-án délután 3 órától zenés-táncos utcai felvonulás lesz városszerte. Négy órától óránként más tájegység táncát láthatják az érdeklődők, lesz táncház, tánctanulás, fotózás népviseletben, fafaragás, csuhézás, kötés, horgolás, makramé, mézeskalács díszítés, citera tanítás, mulatás a falusi ivóban. Szalonna és bandája este 8 órakor lép színpadra.

A rock and roll napja lesz 19-e. Délután 3 órától a Dinamik rock and roll klub tagjai várják az érdeklődőket. A számos rocky program mellettaz 1970- és és 1980-as évek játékaiból álló kiállítás is nyílik a Városi Múzeumban. Este 8 órakor Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar lép színpadra.

Huszadikán délután 3 órakor a Hurrá zenekar ad koncertet a gyerekeknek, akiket este 7 óráig játszópark vár. Az Én is ajkai vagyok című művésztalálkozó 5 órakor kezdődik, az ünnepi köszöntő és az új kenyér megszegésének időpontja 19.50. Az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében zajló rendezvény este 8 órakor a Follow The Flow koncerttel zárul.