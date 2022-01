Pályafutása 349. Forma-1-es versenyhétvégéjén int búcsút a száguldó cirkusznak 2007 világbajnoka, a finn Kimi Räikkönen, akinek felesége és két gyermeke is ott lesz a vasárnap sorra kerülő Abu-Dzabi Nagydíjon.

A 42 éves versenyző utolsó F1-es futama vélhetően kisebb médiavisszhangot kap majd, mivel közben a címvédő és hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, valamint kihívója, a holland Max Verstappen a világbajnoki címért harcol az emírségek pályáján.

Räikkönen 2013-ban éppen Abu-Dzabiban aratta utolsó futamgyőzelmét, melyből pályafutása során 21-et gyűjtött. A veterán pilóta 2001-ben debütált az autósport elitkategóriájában, 2009 és 2011 között azonban ralira váltott, 2012-ben tért vissza az F1-be. A Jégembernek becézett finn a karrierje alatt 103-szor állt dobogón, 18-szor rajtolt a pole pozícióból, 46 versenyen volt az övé a leggyorsabb kör, és összesen 1873 világbajnoki pontot gyűjtött. Máig ő a Ferrari utolsó egyéni vb-győztese.

A dpa német hírügynökségnek adott interjúban Räikkönen azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy egyszer csapatfőnökként térjen vissza a Forma-1-be.

"Egy csomó ostobaság és politika van abban. Nevetségesnek találom. De ez van, és úgy tűnik, egyre rosszabb és rosszabb lesz" - nyilatkozta erről a tőle már megszokott stílusban a finn versenyző, akinek pontos tervei még ugyan nincsenek a jövőjére nézve, de nem zárja ki, hogy más versenysorozatban volán mögé üljön.

"Ha jön valami érdekes lehetőség, akkor talán elvállalom, de ha nem, akkor a fiam gokartjával foglalkozom majd, ha szeretné" - fogalmazott Räikkönen.

"Soha nem a Forma-1 volt a legfontosabb az életemben, és mindig is sokkal többet foglalkoztam az életem azon részével, ami az F1-en kívüli" - jelentette ki a 2007-es vb-győztes, aki arra is kitért, visszavonulása bejelentése óta sokan mondták neki, hogy unatkozni fog otthon.

"Erre azt szoktam mondani, ha olyan rosszul érzed magad otthon, hogy unatkozol, akkor cseréld le a házadat, vagy azokat az embereket, akikkel együtt élsz. Nekem nincs ilyen problémám" - fogalmazott.

Räikkönen arról is beszélt, hogy korábbi csapattársával, a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettellel a Ferrarinál közösen eltöltött időszakban sokat beszéltek és találkoztak, akkoriban közel is laktak egymáshoz. Bár ez mostanra megváltozott, a finn versenyző biztos abban, hogy német "kollégájával" a jövőben is tartani fogja a kapcsolatot.

Az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap - közép-európai idő szerint - 14 órakor rajtol.

