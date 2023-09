Több mint 10 év után született újra magyar találat a Premier League-ben. Gera Zoltán 2012-es gólját követően Szoboszlai Dominik is feliratkozott a magyar gólszerzők közé. Persze jó magyar szokás szerint átigazolásakor megjelentek a negatív hangok, miszerint csak padozni fog, nem ér 70 millió eurót, hamar kölcsönadják. ’Szobo’ - ahogy Angliában hívják - mit sem törődött ezzel és mostanra alapembere lett a Liverpoolnak. Öröm látni, hogy a Messi, Ronaldo feliratú mezek mellett egyre több Szoboszlai dresszt látok a fiatalokon. Nem kérdés, 23 éves korára példakép lett a labdarúgó, aki sokaknak adhat erőt, hogy lám, Székesfehérvárról is el lehet jutni a világ elitjébe. Csak reménykedni tudok benne, hogy az Európa-bajnoki selejtezőkön is meg tudja mutatni klasszisát.