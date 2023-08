A fácánok különböző facsoportok fáira nagy lármával, „kakatolással” gallyaznak fel a szürkület beálltával, majd azokat még hajnalban, ismét nagy zaj kíséretében hagyják el, egyesével kirepülve.

A hófajdok alvókamrákban éjszakáznak, amelyet egy-másfél méter mély alagutat fúrva érnek el a hóban, az alagút hossza a hó vastagságától függ. Az esetek többségében egyesével éjszakáznak, azonban ha párok állnak össze, akkor hóalagútjaik néhány arasznyira fekszenek egymástól. Téli tollruhájuk hófehér, így észrevétlenül simulnak a hófedte tájba. Néha csak belegyalogolnak a mély hóba, és az sem zavarja őket, ha reggelre teljesen behavazódnak. Sok esetben reptükben ejtik be magukat úgy, hogy a puha porhóba szinte belefúródnak.

A fakuszok (Certhia sp.) alvása is roppant érdekes, ők a téli dermesztő hideget a szabad ég alatt töltik, mégpedig úgy, hogy nyolc-tíz madár éjszakázik egy erre alkalmas fa törzsén, fejjel befelé egymáshoz simulnak, mint a juhok deleléskor. A harkályok közül a fakopáncsok odúk alján kuporodva töltik az éjszakát, míg a fekete harkály (Dryocopus martius) az odú belső falán kapaszkodva alszik. A madárfaj tagjai képesek több kilométeres távolságot repülni a táplálkozóhely és az alvó- odú között. A télen csapatosan járó őszapók az éjjelt többedmagukkal töltik, szorosan egymás mellé húzódnak sűrű bokrok vagy fák ágain.

A cinegék közül a szén- és kék cinege fali üregekben, mesterséges és természetes odúkban, nádtetők alatt pihen éjjel, míg a tarkóján egy jellegzetes fehér foltot viselő fenyvescinege (Parus ater) érdekes alvási módot választott magának: hálószobája a lucfenyők lefelé hajló sűrű ágai között található. Ők mindig alulról repülnek be a biztonságot nyújtó gallyak közé, és ott addig bújnak előre, míg felülről és alulról is csapadéktól védett, kényelmes helyet nem lelnek maguknak. Ezekhez az alvóhelyekhez ragaszkodnak, és oda mindig visszatérnek.

A seregélyek (Sturnus vulgaris) többezres csapatokban, nádasokban töltik az éjszakát, ahova kövekként zuhannak le nagy számban. Elhelyezkedésük előtt nagy zsivajjal vannak, s gyakran együtt énekelnek.