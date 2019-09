Fél lábbal gyűri le a Spartant Kercsó

A közelmúltban motivációs előadásával látogatott el Hajmáskérre az erdélyi származású Keresztes Zsolt Kercsó, aki betegsége következtében elveszítette egyik lábát 27 évesen.

A jókedélyű fiatalember a Közösségi Ház termében #whatisyourexcuse, vagyis „mi a mentséged?” feliratú pólóban jelent meg az összegyűlt közönség előtt, ami, tekintve filmbe illő történetét, épp aktuálisnak látszott. – 2013-ban kaptam egy lehetőséget, és munkát vállaltam Angliában. 2016-ban a sors megáldott engem egy dudorral. Én a mai napig azt a kinövést úgy hívom, hogy ’El Tumor’. A bal lábszáramon jelent meg, és hosszas procedúrát követően derült ki, hogy csontrákom van – kezdte előadását Keresztes Zsolt.

A Spartan-versenyző küzdelme az életben maradásért az ibuproféntől a morfiumig tartó lépcsőfokokat jelentett, amíg 2016 októberében megkapta az első kemoterápiáját. – Itt mutatkozott meg rajtam, hogy milyen az, amikor a sors gyomorba vág keményen – tette hozzá Zsolt. A fekete humor segített átjutnia a nehéz helyzeteken, és habár azt hitte, egyedül is leküzdheti a betegséget, szerencsére családja és barátai végig mellette álltak a kezelések és gyógyulása során.

Decemberben válaszút elé állították a sikertelen kezelések okán, hogy folytatja-e továbbra a kemoterápiát, vagy elveszíti a lába egy részét. Keresztes Zsolt az amputáció mellett döntött.

Kercsónak noha van protézise, a Spartan-futamokat anélkül, mankóval teljesíti. Elmondta, ő nem versenyzik senki mással, csakis magával. Minden legyőzött cél a futamokon új erőt ad neki. A rengeteg segítséget pedig amit kapott gyógyulása során, vagy a protézis megvételéhez, szeretné visszaadni azoknak, akik rászorulnak. One and half leg nevű oldalán jelenleg is gyűjt, Pénzes Levente súlyos balesetet szenvedett, amely során deréktól lefelé lebénult, Kercsó neki és családjának szeretne segíteni, így áruba bocsátja legyőzött Spartan-akadályait.

– Egyesületünk küldetése egyszerű: segíteni szeretnénk. Segíteni szeretnénk, mert az elmúlt közel két év megmutatta, hogy összefogással és emberséggel nagy dolgokat lehet véghez vinni. Úgy érzem, ez az egyesület lett az én ars poeticám; a megfelelő alkotás, amivel én is segítő jobbot nyújthatok a sorstársaimnak – tette hozzá.

Túlélésként tekint a történetére, hiszen az amputáció is szükséges volt ahhoz, hogy az az ember lehessen, aki most, hogy kaphasson az élettől egy második esélyt.