- Tite kapitány nem változtatott győztes csapatán, Dalic mester két cserét eszközölt. Az első öt percben a brazilok, míg a következő tizenöt percben a horvátok játszottak veszélyesebben, a braziloknak nem ízlett a labdatartáson alapuló horvát taktika. A huszadik perc tájékán Vinícius villogott, előbb Gvardiol, majd Livakovic volt jó helyen. A horvátok támadásban ötletesek, míg védekezésben kőkemények voltak. A félidő végén ismét Livakovic bizonyította képességeit. Nagy taktikai csata zajlott a pályán, a félidei statisztika kiegyenlített volt - fogalmazott Renczes Ákos.

A második félidőben Livakovic védett nagyot lábbal, Neymar lövése Gvardiolról pattant kapura. Hol egy szöglet, hol egy beadás jelentett veszélyt, hol a brazil, hol a horvát kapura. Az 54. percben Neymar került nagy helyzetbe, de nem tudta a kapus alatt elrúgni a labdát. A brazil cserék sem hoztak áttörést a játékba, a horvátok rutinosan lassították a játékot. Az utolsó negyedórában a brazilokon látszott, hogy szeretnék még a rendes játékidőben eldönteni az összecsapást, de a másik oldalon ott volt Livakovics.

- A hosszabbítás feszült hangulatban kezdődött, ment az adok-kapok. Látszott a Selecao fölénye, de Horvátország stabilan védekezett. A 103. percben Brozovic lőhetett kecsegtető helyzetből, de messze a kapu fölé ment a labda. Aztán jött Neymar, és két kényszerítő után a kapust is kicselezve bevágta csapata első, míg saját 77. válogatottbéli gólját, beérve Pelét az örök rangsor élén (0:1). A ráadás második félidejében a brazilok mintha ráültek volna az eredményre, a horvátok megmutatták, hogy focizni is tudnak, és Petkovic révén egalizáltak egy szép támadás végén (1:1). A legvégén még Casemiro lőtt egyet, de a horvát kapus ezt is védte. Jöhettek a büntetők és Livakovic... A horvátok kezdtek, Vlasic berúgta, Rodrygo kihagyta az első brazil büntetőt, amit Livakovic könnyedén ütött ki. A második körben Majer és Casemiro is berúgta, majd harmadikként Modric és Pedro is begurította. A negyedik páros közül Orsic belőtte, Marquinhos viszont a jobb kapufát találta el, így Horvátország 4-2-re megnyerte a párbajt és bejutott az elődöntőbe - tette hozzá Renczes Ákos.