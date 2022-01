Pásztor Erzsi nagyon boldog karácsonyra készül idén, hiszen végre imádott lányával állhat a fánál szenteste - derült ki a Ripost cikkéből.

A Kossuth-díjas színésznő egyetlen gyermeke, Henriette nemrégiben költözött haza Olaszországból Magyarországra, jelenleg egy Pécs melletti faluban lakik, ahol örömmel látja az édesanyját az ünnepek alatt is.

Harmincnégy év után töltik újra együtt Magyarországon az ünnepet, évekkel ezelőtt mindig Olaszországban karácsonyoztak.

„Amikor az unokáim kicsik voltak, minden évben kimentem hozzájuk karácsonykor Olaszországba, most viszont Pécs közelébe megyek a lányomhoz. Ott él a maradék rokonságom is, így tulajdonképpen az egész család együtt lesz. Most a lányomra hagyatkozom, hogy csináljon ő mindent, ez olyan jó érzés” – mondta el boldogan Pásztor Erzsi.

A színésznő nagy nevetésekre készül, hiszen legendásan jó a kapcsolata a lányával. A barátnőivel pedig a napokban ünneplik meg előre a karácsonyt.

„A lányom már feldíszítette a fát, mert az olaszoknál december 8-án szokták felállítani a karácsonyfát. A rumli közepette áll a fa, mert a lányom ráadásul építkezik is."