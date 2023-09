Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella is táncolni fog Dancing with the Starsban, már javában készül a TV2 show-jára. A 22 éves lány már a saját lábán áll, fontos számára, hogy függetlenedjen, és az édesanyja árnyékából is ki akar lépni. Az anyjáról sokat hallani, folyton szerepel, de operaénekes édesapjáról nem sokat lehet tudni.

A fiatal lány elárulta, nincs meg köztük az a kapcsolat, aminek ki kellett volna alakulnia. Az első találkozás megviselte Hunyadi Donatellát, ugyanis egy per közepén lépett hozzá először az édesapja, aki a következőt mondta: „Hazugság az egész, ez nem is igaz!" Ezt arra érthette, hogy a lánya megszületésekor számos helyen arról írtak, hogy az operaénekes nem vállalta fel a gyermekét, de aztán bizonyították, hogy ő az apa. A férfi az első találkozást követő estén felhívta a lányát, és azzal érvelt, hogy utálja ezt az egész helyzetet, illetve nem ilyen keretek között akarta tisztázni vele a dolgot.

A mai napig benne van az életemben, telefonálunk, de mégis azt kell mondjam, nem alakult ki közöttünk olyan kapcsolat, amit szeretett volna. Megértem mindkét oldalt, de édesanyámét jobban, mert ő van benne a médiában, és őt támadták ezzel undorító módon éveken keresztül. Neki meg kellett védenie magát és az igazát

- mondta Donatella a Levente Klubja legújabb részében.

Szerette volna ezt olyan körülmények között, hogy ne kelljen kivinni az egész ország elé, viszont nem sikerült, mert az édesapám nem nagyon volt rá vevő.

Viszont ő nem segített nekem semmiben az életem során, mindent saját magam által értem el, illetve az édesanyám és a keresztanyám volt a segítségemre

– mondta a lány, megemlítve, hogy az édesapja próbálkozik, amit értékel is. Jól el tudnak beszélgetni akár órákon keresztül is, viszont az a viszony nincs meg, aminek meg kellett volna lennie. Donatella ugyanoda jár iskolába, ahova egykor az apja, de leszögezte: "Én neki nem szeretnék bizonyítani semmit!"