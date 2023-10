A Ripost szavazásán, amiben azt kérdezte az olvasóitól, hogy kinek drukkol a Dancing with the Stars 4. évadában Krausz Gábor torony magasan győzött. El is jött a szombat este és kiderült, mennyire sikerült formába lendülnie a séfnek az első élő adásra.

„Krausz Gáborék egy nagyon energikus show-tánccal indították el az estét. Azahriah egyik legnagyobb slágerére ropták, és még személyes történetet is belecsempésztek a produkcióba” – mondta a műsorvezető Lékai-Kiss Ramóna.

„Volt benne néptánc. Rami, erre utaltál a felkonfodban, hogy volt egy kis személyes szál? Nem biztos, hogy fricska volt. Szerintem Gáborék csak meg akarták mutatni, mit tudnak” – mondta Ördög Nóra, de a mosolyából ítélve ezt ő maga sem gondolta komolyan.

Itt a videó, el lehet dönteni: