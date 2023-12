Néhány hónapja is így érkezett a felkérés, csakhogy most már a Nobel-díj-átadó hetére kértek tőlük ruhákat, amely több rendezvényből is áll. Karikó Katalinnak összesen hat ruhát készítettek, ezeket mind fel is vette különböző alkalmakra.

Csézy szívét-lelkét beletette a tervezésbe: Karikó Katalin csipkés ruhát szeretett volna, Csézy pedig a legszebb csipkét Bécsben találta meg. Csézy emellett elárulta, arra is figyelni kellett, hogy a ruha ne gyűrődjön.