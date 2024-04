Kulcsár Edina és G.w.M vízre szállt, hajóskapitányok lettek

Kulcsár Edina és G.w.M egy ideje közös hobbit is talált: együtt jártak jachtvezetői tanfolyamra Horvátorszgába, amelyet a napokban be is fejeztek és levizsgáztak.

Mindketten hajóskapitányok lettek, a vezetői engedéllyel pedig a Balatonon is vezethetnek hajót.

Edina és Márk tervei között a jachtvezetés is szerepel, jelenleg egy családi barát hajóján gyakorolnak, de idővel saját hajót is szeretnének majd - írja a Bors.