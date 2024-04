Nagyon sokszor hallottam a ’not my type’ vagy ’not the company’s type’ kifejezést is castingokon – ez a visszautasítás, hogy nem vagyok a megfelelő típus, nem vagyok elég jó a feladatra, ez tud nagyon fájó lenni. Az építő kritikához mindig nyitottan álltam. Szeretek tanulni, nagyon fontosnak tartom a folyamatos fejlődést, így most is szívesen veszem, ha valaki őszinte, de kedvesen megfogalmazott véleményt ír nekem.