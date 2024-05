– Őrzik a hagyományt és békés, barátságos hangulatban, szeretettel főznek, beszélgetnek egymással az emberek, mindez önmagában is nagyon kedvező, ráadásul az idő is kitűnő, értékelte Kontrát Károly országgyűlési képviselő az eseményt. Vörösmarty Éva vármegyei alelnök, Bóka István polgármester és Böröcz István önkormányzati képviselő, a helyi turisztikai egyesület elnöke az esemény idegenforgalmi jelentőségét emelte ki. – Örülök annak, hogy ebben a lenyűgöző környezetben találkoznak egymással a résztvevők és a látogatók a hagyományos főzésen, mely a város legnagyobb közösségi rendezvénye. Külön örömmel tölt el, hogy a Koloska völgye javaslatomra került be a balatonfüredi értékek közé, mondta Hári Lenke alpolgármester. Molnár Judit helyi képviselő, az értéktár bizottság elnöke méltatta, hogy ezen a csodás helyszínen szervezik meg évente a népszerű gasztronómiai programot, mely az egész országban viszi Balatonfüred jó hírét, ugyanis a csapatok és a látogatók egyaránt sokfelől érkeztek. Szakácsné Horváth Ágnes, a helyi Lions Club vezetője aláhúzta, minden évben nagyon várják a főzést ebben a csodás természeti környezetben.

Kitűnő hangulatban, nyárias időben főzték meg a csapatok Jókai Mór író egyik kedvenc levesét Fotó: Kovács Erika

Először állt kondérhoz ezen a rendezvényen a balatoni közösség és Bódi Roland, a Borcsa étterem mesterszakácsa, aki a Pribék István vezette, téli Balatont körbefürdő Balatoni Jegesmedvék levesét főzte meg Hoffmann Attila, felesége, Renáta, gyermekeik, valamint a jegesmedvék vezetője segítségével. Azt mondta, hatalmas élményt adott neki a szabadtéri főzés, nagy örömmel vett részt a különleges eseményen. A közösség adományt gyűjtött a helyi árva állatoknak, az ebrendészettől Bujpál Bernadett vezető és önkéntesei hozták el a barátságos négylábút, Hermannt, akit sokan megsimogattak. Azt mondták, nekik minden fillér számít, a gyűjtéstől meghatódtak. A szakértőkből álló zsűri, élén Balai Attila életműdíjas mesterszakáccsal, szerint a legfinomabb levest a Balatonfüredi néptáncegyüttes tagjai főzték, vezetőjük Bácsi Gabriella. Szorosan követte őket a Fellegi Erzsébet vezette Polgári kifőzde, akik után a Rántott fuszulyka csapata következett. A város különdíját Fabacsovicsné Kovács Krisztina vezetésével a Bor, mámor, Arács nevű csapat vehette át, a legötletesebb elnevezésért a Laborfalvi rozét jutalmazták. Átadtak még bronz, ezüst és arany minősítéseket is, utóbbit mások mellett a Steierlein István vezette Zsúrfoci csapata nyerte el. Többen fűszerekkel, így lestyánnal és füstölt csülökkel, tarjával, kolbásszal is ízesítették a levest, melyhez házi csipetkét tettek. A csapatok szerint nagyon fontos a lassú, szabad tűzi főzés, a kiváló paprika. A versenyen a hangulatról népművészeti csoportok is gondoskodtak, a gyermekeket külön programmal várták. Mint ismert, Jókai Mór (1825–1904) író, a magyar romantika legnagyobb alakja azt írta, a bableveshez olyan nagy szemű bab kell, mint a görög szerzetesek rózsafüzére, és az omlós füstölt malacköröm színe arany, formája meg mint az angyalok lábbelije, olyan legyen.