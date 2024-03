„A kormány célzott intézkedéseinek köszönhetően letörtük az inflációt és folyamatosan csökkennek a kamatok, ezért 2024. április 1-jével kivezetjük a kkv-kamatstopot, amely 2022. november 1. óta nyújt jelentős segítséget a változó kamatozású, nem támogatott és legalább egyéves futamidejű forinthitellel rendelkező kis- és középvállalkozások számára”

– hívta fel a figyelmet az NGM.

Az intézkedés összesen több mint 50 ezer kkv-n segített

– tették hozzá.

A családok mellett a vállalkozások is drasztikusan megnövekedett kamatokkal kerültek szembe, mivel a koronavírus-járvány, majd az elhúzódó háborúra adott hibás válaszok következtében rendkívüli mértékben emelkedett meg a jegybanki alapkamat és ezzel együtt a vállalati hitelkamatok mértéke is. A kormány ezért korábban arról döntött, hogy a kamatstop intézményét a családok mellett 2022. november 1-től kiterjeszti a kkv-kra is annak érdekében, hogy a törlesztőrészletek növekedése ne vigye csődbe vállalkozások százait és ezreit, így a magyar munkahelyek se kerülhessenek veszélybe – emlékeztetett az NGM.