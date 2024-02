Pádár és Márton is döntőben Pádár Nikolett 200 méter gyorson, Márton Richárd pedig 200 méter pillangón jutott döntőbe a doha úszó-világbajnokság keddi elődöntőiből. A kedd esti program két magyarja közül előbb a 17 éves Pádár volt érdekelt, aki a délelőtti előfutamból a harmadik legjobb eredménnyel (1:57.40 perc) jutott tovább és elmondása szerint sok maradt az úszásában, így bízni lehetett abban, hogy döntőbe kerül. A szegedi tehetség este a második futamban kapott helyett és gyakorlatilag a rajttól jó tempóban úszva harcban volt a futamgyőzelemért. Aztán az utolsó hosszon egy picit lassulni látszott és végül a nagyon szoros befutóban a negyedik helyen érintette a falat, 1:57.13 perces ideje pedig összesítésben a hetedik legjobb volt a mezőnyben, így készülhet a szerda esti fináléra. Szerdán Márton Richárd is döntőt úszhat Dohában, neki azonban a szerencsére is szüksége volt ezúttal a nyolc közé kerülésre. A táv Európa-bajnoki ezüstérmese ugyanis az első futamban jó kezdés után – féltávnál még az élen tempózott – az utolsó 50 méteren elfáradt és 1:56.04 perccel az ötödik lett. Mindez azt jelentette, hogy a második futamban csak hárman előzhették meg, ám végül négyen is jobbat úsztak nála. Percekig úgy tűnt, Márton nélkül rendezik majd a döntőt, ám a videóelemzők – hosszas vizsgálódás végén – végül kizárták a futamgyőztes lengyel Krzysztof Chmielewskit, ami a 24 éves magyarnak kedvezett.