Sikerek és kudarcok

A szerb vezetőedző, aki játékosként Tatabányán is megfordult, 2013 októberében érkezett a fővárosi lila-fehérekhez. A bajnokság végén elhódította a Magyar Kupát, valamint a Szuperkupát is megnyerte a csapata. Az edző egyértelműen kupaspecialistának számít, hiszen 2016-ban is döntőt játszottak az ősi rivális Ferencváros ellen, azt a találkozót azonban elveszítették.

Két évre rá, 2018-ban ismét Újpestre került a Magyra Kupa, ráadásul ebben a bajnokságban hosszú idő után ismét a dobogón végzett az Újpest, így kijelenthető, hogy ez volt a legjobb szezonja a lila-fehérek kispadján.

Újpestről 2020-ban távozott néhány fordulóval a bajnokság vége előtt, mivel csapata a kiesés elleni harcban volt érdekelt. Az időközben a Kispesten is dolgozó szakember nem egészen egy éve, 2023 márciusában tért vissza a Megyeri útra, ahonnan most második alkalommal is távozni kényszerül, miután az MTK és a DVSC ellen is vereséget szenvedett az Újpest a bajnokságban. A lehetséges utódjáról még nincs hír.