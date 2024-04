Kristoffer Zachariassen két találatával 2-0-ra győzte le a Diósgyőrt a Ferencváros a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A bajnoki címvédő sikerével már három csapat biztosította helyét a hazai kupasorozat legjobb négy csapata között – írta meg a Magyar Nemzet. A mérkőzést követően a Ferencváros csapatkapitánya, Botka Endre szerint egy meglepően nyugodt találkozón vannak túl.

Éles volt a Fradi

A Fradi játékosa szerint koncentráltan álltak a mérkőzéshez, és ez elbizonytalanította a hazaiakat.

– Sokkal nagyobb ellenállásra, hajtásra számítottam a Diósgyőrtől. Az első perctől éreztem a csapaton, hogy nagyon élesek vagyunk, minden egyes párharcnál ott voltunk, ez talán egy picit meg is zavarta a hazaiakat. A Diósgyőrnek nem volt ideje észhez térni, így egy viszonylag nyugodt mérkőzést tudhatunk magunk mögött – nyilatkozta Botka Endre.

– Egyértelműen az a célunk, hogy ott legyünk a döntőben, és meg is nyerjük azt – jelentette ki határozottan a hátvéd, aki szerda este csapatkapitányként, a kezdőcsapat tagjaként vezette sikerre a Ferencvárost. Botkának szüksége is volt erre, mivel zaklatott időszakot tudhat maga mögött a huszonkilenc éves védő – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Újra válogatott akar lenni

A Ferencváros téli edzőtáborának utolsó napjaiban megsérült, ezért a tavaszi idény kezdetén nem volt bevethető, majd miután visszatért, betegség is hátráltatta. Mindez oda vezetett, hogy márciusban nem kapott meghívót az Európa-bajnokságra készülő nemzeti tizenegy idei első keretébe. Botka a válogatott szünet után, húsvétvasárnap végig a kispadon ült a Mezőkövesd elleni meccsen, és most a Diósgyőr elleni kupasikerből végre kezdőként is kivette a részét.

– Kifejezetten kellett nekem ez a siker, és az, hogy csapatkapitányként is számítottak rám, nem tagadom, egy nehezebb időszakon vagyok túl. Nagyon jólesik, hogy érzem a klubon és az egész csapaton azt, hogy támogatnak, mellettem állnak ebben a helyzetben – mondta ezzel kapcsolatban Botka Endre, aki hozzátette: nem foglalkozik a nehézségekkel, az idény hátralévő felében mindent megtesz, hogy minél több mérkőzésen szerepelhessen, és újra felmerülhessen a neve a válogatottnál.

Sikerével a Fradi harmadik csapatként biztosította helyét a legjobb négy között, ahol jelenleg a Kisvárda és a Paks vár még a másodosztályú Nyíregyháza és az élvonalbeli Kecskemét csütörtöki párharcának továbbjutójára. Az FTC és a Diósgyőr hamarosan újra találkozik, április 10-én pótolják ugyanis az OTP Bank Liga egy korábban elhalasztott meccsét, a helyszín ezúttal a budapesti Groupama Aréna lesz.

A Ferencváros előtt az MTK és Paks jutott be a legjobb négy közé a Magyar Kupában, a negyeddöntők csütörtökön Nyíregyháza–Kecskemét mérkőzéssel zárulnak.