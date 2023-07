A 2001 óta aktív, töretlenül a hazai rap- és poprap-szcéna meghatározó formációjának számító Hősök év elején jelentkezett utoljára új anyaggal. Fennállásuk óta nem is nagyon volt még, hogy ilyen hosszú idő teljen el megjelenés nélkül, és most úgy döntöttek, egy nyári dallal jelentkeznek.

Az új Hősök-zene hangulatában és üzenetében is felszabadító. Eckü így fogalmazott róla: „Több kiindulópontunk is volt a dalhoz. Egyrészt Menthával idén töltjük be a 40-et, és sok minden átértékelődött bennünk az utóbbi években: tényleg nem a pénz és a csillogás, ezek hajszolása számít, hanem a jó dolgok megélése, maradandó és pozitív élmények gyűjtése, amelyek építik az embert. Sok személyes, családi utalást is elrejtettünk a szövegben. Másrészt tisztelgés is a hiphop előtt, ami 50 éve indult Amerikában. Még mindig itt van, még mindig menő, mi is több mint húsz éve nyomjuk, de ugyanúgy szeretjük. Ezek fontos dolgok nekünk, és szerettük volna őket körbejárni, megjeleníteni a dalban.”

A Maradok bent klipjében egy két szálon futó történet bontakozik ki, amelyben három mindenféle élethelyzetbe keveredő fiatal sztoriját követhetjük a Balatonon. A videó – igazodva a dalhoz – szintén hozza a nyári hangulatot. A klipet Mentha és Kováts Domonkos rendezte, a dal zenéjét Diaz jegyzi.