Vajon milyen lehet az a buli, ami után az ember reggel kilenckor frissen és üdén ébred? Az igaz, hogy Baukó Éva tíz éve egy korty alkoholt sem ivott, de azért mégiscsak furcsa, hogy a közösségi oldalai tanúsága szerint bulizni volt barátaival a Balaton Soundon, ám vasárnap reggel két csörgés után felvette a telefont és a fáradságnak nyomát sem lehetett hallani a hangján.

– Délután érkeztünk meg a fesztiválra, és alig lézengett ott néhány ember. Utoljára öt évvel ezelőtt voltam és azóta tényleg nagyon sokat változott a Sound. Este nyolcig gyakorlatilag szinte semmi nem történt és hát valóban sokkal kisebb is lett, mint volt. A zene pedig, nos az nekem egy kicsit túl kemény, de ez ugye ízlés dolga” – kezdte élménybeszámolóját a híresség, aki persze pozitív élményeket is gyűjtött az este folyamán – mondta Baukó Éva.

Baukó Éva ásványvízzel bulizott hajnalig

– Kár lenne tagadni, én is és a barátnőm is nagy figyelmet kaptunk, ami jólesett. Sokan jöttek oda hozzám egy-egy szelfiért és egy csomóan beszélgettek is velem, ami után bevallották, hogy megváltozott rólam a véleményük, pozitív irányba. Az is tetszett, hogy a fiatalabb generáció már leginkább csak sörrel, vagy üdítővel bulizott, vagy éppen ásványvízzel, ahogy én is. Viszont az kissé elszomorított, hogy a harmincas és a negyvened korosztály úgy be volt állva, mint a gerely – folytatta Baukó Éva.

– Nem ítélkezem, hiszen nekem alkoholgondjaim voltak, de rossz volt látni, hogy mennyien nem tudtak továbblépni, és hány embernek jelenti azt a bulizás, hogy a világáról nem tud – fogalmazta meg véleményét Baukó Éva, aki még a buli után, hajnalban hazavezetett, hogy otthon pihenje ki a felemásra sikeredett parti fáradalmait.