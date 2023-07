Till Attilát rengeteg emlék és élmény köti a Balatonhoz

A ZamJam alkalmával olyan koncertekkel, programokkal telik meg a hétvégén Zamárdi, amelyekre generációk kíváncsiak.

– Mi alapvetően Balatonszemesen voltunk nagyon sokat, az anyám vállalati üdülője révén, én voltam táborokban, és sokszor megfordultam a sóstói úttörőtáborban is. Harmadikos voltam, amikor a bátyámmal Badacsonyban voltunk vívótáborban. Ha valakinek gyerekként beül az életébe a Balaton, az úgy marad. Én is úgy maradtam. Most Zamárdi a központom, évek óta ide járunk, ez az én balatoni otthonom, a nyaralóotthonunk – mondta Tilla, aki szerint családja a klasszikus büfézős, lángosozós, keveset napozós, sokat fürdős standolás híve volt - írja a likebalaton.