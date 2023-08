A MusicMobil koncerteket a szervezők videós formában rögzítették, ezzel pedig egy verseny is elindult a YouTube platformján. A szakmai zsűri (Abaházi Csaba rádiós műsorvezető, az Abaházi RT. frontembere, Temesi Berci Artisjus és Fonogram díjas zenész, basszusgitáros, zenei rendező, producer, rádiós műsorvezető, Balázs Sziszka a Music Fashion Kiadó alapítója, ügyvezető igazgatója, Hatos Niki kulturális újságíró, a BSIDE Hungary zenei oldal alapítója) mellett a közönség is szavazhatott a kedvencet jelentő videóra.

Augusztus első két hetében a zsűri hosszas mérlegelés, egyeztetés után a közönségkedvencet is jelentő Anyu, ez hangos formációt választotta győztesnek, így ők azok, akik egy egynapos stúdiózást nyertek a Studio Einz-ben, és az ott felvett anyag kislemezes megjelenését kapják meg főnyereményként a kiadó jóvoltából.

Az Anyu, ez hangos 2020-ban alakult, magyar nyelven, pop-rock stílusban alkotnak. A formációt olyanok erősítik, mint Potyka Tamás (ének), Siffel István (gitár), Bozsóki Márk (basszusgitár), Józsa Marcell (billentyű), valamint Domokos Miklós (dob).

„Különleges élmény volt a MusicMobil buszon zenélni. Nagyon jó volt látni a sok pozitív visszajelzést, a mosolygó, integető embereket. Biztatunk másokat is, hogy próbálják ki ezt a lehetőséget, mivel totál más egy mozgó kisbuszban zenélni, mint egy színpadon. Mindenképpen nagy buli!” - kezdték az Anyuezhangos srácai. „Bár alapvetően a zenélés élménye, és hogy a dalainkat minél több hallgatóhoz eljuttassuk volt a fő motivációnk, hab a tortán, hogy a közönség és a zsűri is méltónak találja a zenei produkciónkat. Örülünk ennek az eredménynek, annak, hogy támogatást nyertünk jövőbeli terveink megvalósításához. A zenekar következő nagy mérföldköve egy több, mint tíz dalból álló nagylemez kiadása, de ezt megelőzően szeretnénk egy tematikában és hangzásvilágban hasonló kislemezt megjelentetni, egyfajta hangulatkeltőként a nagy albumra.” – tették még hozzá.

A szervezők pedig azt is örömmel jelentik be, hogy ősszel újra turnéra indul a MusicMobil kisbusz, ahová továbbra is Veszprém-Balaton régiós kötődésű, feltörekvő zenekarok jelentkezhetnek majd. A programra azon zenekarok is pályázhatnak, akik már a nyári turnéra is beneveztek, ám vagy nem kerültek be, vagy zenéltek a mozgó járművön, de nem nyerték meg a kislemezért folyó versenyt. Részleteket későbbre ígértek. ---------------- A Music Mobil előtörténete, avagy a JazzMobil: Egy vakációd során olasz városokban sétálgatsz, majd teljesen „véletlenül” belefutsz egy utazó járműbe, amelyen élőben zenélnek tehetségek. Az alapötlet annyira megtetszik, hogy elhatározod, itthon is meghonosítod. Pontosan ezt történt a Music Fashion kiadó két motorjával, akik 2016-ban elindították a JazzMobil projektet. Az első évben Budapesten, később pedig már vidéki városokban, valamint Rómában és Stuttgartban is hódítóútjára kelt a zenélő jármű, amelyre kifejezetten minőségi, ugyanakkor laza, könnyed, szórakoztató jazz

muzsikát játszó, profi zenészeket verbuváltak össze.