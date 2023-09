A Mosoly a szerelemről szól, de hamisítatlanul „paulinás” szemszögből. „Igyekeztem izgalmasabb nézőpontból megfogalmazni a már milliószor leírt érzést. Azt hiszem, sokkal többet kéne mosolyognunk minden nap. Így született a »van az a mosoly, ami sosem enyhül« sor, mert a szerelemtől ezt kell, hogy érezze az ember. Ráadásul én ilyen széles és felhőtlen vigyort, ami a kedvesem mellett az arcomra került, még sosem éltem meg” – mesélte az énekesnő. „Amikor megmutattam neki a dalt, nagyon meghatódott. Többször vagyok inkább poénkodós hangulatban, ezért is volt olyan igazi, romantikus pillanat, amikor először hallotta az én nyelvemen, a zene nyelvén az érzelmeimet.”

A dal érzelmességét még inkább kinyitja a szövegben is megjelenő motívum, és a hangszerelés is igazodik a hangulathoz. „Igyekeztünk hangszerekkel is visszaadni az érzés könnyedségét és mélységét, az igazi balatoni, felszabadult, fagyitól csöpögő életérzést, amit a videóban is megörökítettünk” – fogalmazott Paulina.

A klipet Vadas Gézával forgatta az énekesnő. A történetben Paulina a szerelemről ábrándozva lapozgat egy újságot, ott pillantja meg egy balatoni retro kertmozi hirdetését a Mosoly című film vetítéséről. Az ábránd aztán valósággá válik: Paulina egyszer csak abban a korban találja magát, amikor a film játszódik, és a plakáton látott főszereplő őt akarja meghódítani. Ami igazán különlegessé teszi a klipet, hogy a hódítót Paulina szerelme alakítja. „Bár nem színész, volt olyan kedves, vállalta a szereplést. A forgatás elképesztően jó hangulatban telt és nekem nagyon nagy boldogság, hogy együtt készíthettük a klipet. Tőle lett őszinte és igazi” – mondta Paulina. A videóban egyéb apróságokat is elrejtettek, mint például a film plakátján szereplő dátum, ami Paulina és szerelme évfordulója.