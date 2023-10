Istenes Bence számára nem ismeretlen a környék, múlt évben Öskün focizott

Fotó: Penovác Károly/Napló-archív

A pár már korábban beszámolt róla, hogy két gyermekükkel vidéki életet terveznek, azonban több ok miatt is csúszott a projekt. Istenes Bence YouTube-csatornáján végig lehetett követni, hogy a nagy telekkel rendelkező emeletes házat hogyan újították fel, ami végül otthonukként fog szolgálni. A nagy költözés a videók tanulsága szerint megtörtént az utóbbi napokban, így a népszerű pár is élvezheti a vidéki életet.