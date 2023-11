TikTok-cstaornáján ő elsősorban a szülőkhöz szólt most. Felhívta rá a figyelmet, hogy a gyermek a szülőtől tanul, jó esetben jó példát lát otthon, ezért arra kérte az apákat, anyákat, hogy

neveljen gerincet a gyermekébe!

Azt is kérte, hogy ne a telefont, a tabletet adják a gyerekeik kezébe, hanem beszélgessenek velük. ne mismásolják el a problémákat, és tanítsák meg nekik, hogy az elesettek, gyengéket nem bántani, hanem segíteni kell. Tihanyi Péter részvétét is kifejezte az öngyilkosságot választó tini családjának, és kifejezte reményét, hogy pár embernek talán az ő szavai is segítenek változtatni az eddigi gondolkodásmódján.