- Ide nagy örömmel jövünk, szinte már hazajárunk. Amikor este megérkezünk, nagy sétát teszünk a tóparton, és reggel boldogok vagyunk, látva, hogy egyre többen érkeznek fürödni. Ez a 18 fokos víz igazán nem hideg, Tapolcára mindig eljövök majd, de a téli dunai fürdésekkel felhagyok lassan. A váci úszás már búcsúúszás lesz február 24-én, a téli Dunában úszni nagy kihívást jelent számomra. A Balatonba még gyakrabban merülök télen is, nagy örömmel fogadnak minden évben Fonyódon, ahol március másodikán fürdök. Ott tavaly 1500-an voltak, de Keszthelyre szintén készülök. Az év első fürdése az Omszki-tóban lesz január elsején. A fürdések során Baját szintén a szívembe zártam, Szolnokot ugyancsak. Viszont Salgótarjánban a futás miatt szeretnek, ott tavaly díszpolgár lettem. Minden évben én nyitom meg az október 23-i futóversenyt, a városba futva érkezem olyankor. Amikor otthon vagyok, akkor futok a Margit-szigeten, a Városligetben, és járunk Erzsikével szaunázni is. A magyar városok, várak megismerésére ugyancsak sok időt fordítunk, legközelebb Miskolctapolcára látogatunk el. Nagyon sok időmet leköti a könyvírás, a versek írása. A 67. versemet írom most, szinte naponta írok egyet. A megjelent könyvben is van már néhány.

Schirilla György első kötetét általános iskolásoknak írta, most az óvodásoknak szóló versesköteten dolgozik

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

- Sok helyen bemutattam már a könyvet, amely több üzletben is kapható. A könyvbemutatókon örömmel dedikálom, legutóbb egykori általános iskolámban, a budapesti Csík Ferenc iskolában mutattam be, illetve a szigethalmi könyvtárban találkoztam kétosztálynyi gyerekkel, velük ismertettem meg. Az első kiadás háromezer példánya elfogyott, most a második kiadásra készülök, de már magam jelentetem meg. Közben a második könyvem szintén megjelenik várhatóan a nyár közepén. Verseket és mondókákat gyűjtöttem egybe az új kötetben, óvodásoknak. Tanyáról, régi magyar életről írtam, időmértékes verselésben – árulta el terveit a nemzet rozmárja. Újévi fogadalmat is tett Schirilla György, elhatározása, hogy az esti vacsorát beszünteti. - Az nem egészséges, de nagyon jólesik. Sajnos szélsőséges vagyok. Már az is sokat számít, ha az ember este hat óra után nem eszik. Igyekszem ezt betartani, a jövő évi tapolcai szilveszteri fürdéskor számon lehet kérni rajtam, hogy sikerült-e – mondta nevetve a sportember. Bevallotta továbbá, hogy sajnálatára az utóbbi időben a jógával felhagyott, mert nem fért bele az idejébe. - Vissza kellene térnem a jógához, mert az nagyon egészséges dolog. Magam miatt lenne fontos, mert nagyon merev a testem. A jóga kiváltja a masszőrt, csontkovácsot is. Már 63 éves leszek márciusban, mostanra több szokásom megváltozott. De a mozgással nem hagyok fel, sokat kirándulunk, rendszeresen futok, úszom. Emellé az új évben a weboldalkészítő tanfolyam elvégzését is megcélzom, hogy magam menedzselhessem a köteteimet – mondta a szilveszteri fürdés előtti percekben Schirilla György.