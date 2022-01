A balatonfüredi Fazekas Motorsport Racing Team hármasának – Fazekas Károly, Baráth Ferenc és Fábián András – teljesítménye az embert próbáló afrikai sivatagban így is vitathatatlan a tíztonnás, tűzpiros csúcsjárgánnyal, melyre Balatonfüred címerét, a halászt és a révészt festették.

A viadalt először rendezték meg, és több szakaszon a Csillagok háborúja című film forgatási helyszíneit is érintette. Nyolc nap alatt, a nyolc szakaszon összesen kétezer mért kilométert tettek meg a versenyzők az embert próbáló tunéziai sivatagban, Djerba és Monastir között. A balatonfürediek 1100 lóerős versenykamionja, a Scania P 4×4-es már ismert a világ sivatagi raliversenyzői körében, ugyanis korábban ezzel a járgánnyal indultak az Afrika Race-en, ahol kő- és homoksivatagon át Marokkón, Mauritánián, a Nyugat-Szaharán keresztül Sze­negálig vezetett az út, és ezzel az autóval dübörögtek végig a Dakar Ralin. A balatonfüredi csapatot – élén Fazekas Károly többszörös tereprali­bajnok pilótával, valamint Baráth Ferenc navigátor és Fábián András fedélzeti szerelő – két szervizautó kísérte a kőkemény tunéziai viadalon: Pintér Emil, Bugóczi Zsolt egy Toyota Land Cruiserrel, valamint Csőszi Péter, Csákány Péter és Koók Szabolcs egy Scania R560-nal.

A sivatagi versenyek körében a Dakar egyik felkészülési viadalának számít a Marokkó DesertChallenge, mely a világjárvány miatt elmaradt, és a helyszínét áttették Tunéziába. Fazekas Károly a viadal után lapunknak elmondta: természetesen győzni mentek a sivatagba, ahol a versenyt egészen a hetedik szakaszig vezették. Az utolsó előtti szakaszon is jól kezdtek, amikor nagy tempóval haladva, kétszer is árokba estek. Az elsőt még kibírta a kamion, de a másodiknál sajnos megsérült a kormánymű, és még 180 kilométer volt hátra. Ezt már nem bírta volna ki az autó, emiatt hívták a szervizcsapatot, és a kamiont trélerre kellett tenni. Ez 40 óra büntetéssel járt, és így a negyedik helyen végeztek. A kitűnő pilóta felidézte, a legnehezebb az ötödik nap volt, amikor nagyon finom homokos dűnéken át vezetett az út, amilyenekkel még nem találkoztak, amikor kiszálltak a kamionból, bokáig süllyedtek a homokba. Ilyen körülmények között a gumikat is sokkal jobban le kellett engedni.

– Mindennap kifogástalan munkát végzett a szervizcsapat, a hibáról nem ők tehetnek. Ha nem babrál ki velünk a technika ördöge, előkelő helyen végezhettünk volna, – fogalmazott a többszörös bajnok. Fazekas Károly fel­idézte, teljesen átalakult a versenyautójuk, a Dakar Ralin V8-as, 1400 lóerős motorral indultak, Tunéziában pedig már az új szabályoknak megfelelően hathengeres, 1100 lóerős motorral. Megújult a csapat is, két új ember került a fedélzetre: Baráth Ferenc navigátor, illetve Fábián András fedélzeti szerelő. Utóbbi, aki a legjobban ismeri a kamiont, az előtte levő műszerfalon látta a gép adatait, például a keréknyomásokat, a víz- és olajhőfokot, az osztómű adatait. A dűnék előtt le kellett engedni a guminyomást, amit az autó­ból tudtak szabályozni.

Az új navigátor még nem vett részt ilyen típusú versenyen, emiatt az első napokban többször eltévedtek, de Baráth Ferenc hamar belejött, és egyre kevesebbet hibáztak, ezért is tudtak ennyire jól menni. A sivatagban a GPS alapján működik minden, a szervezők irányszögeket jelölnek meg, azokat kell tartani, mert a dűnéken nincsenek utak. Természetesen adódnak váratlan akadályok, amelyeket ki kell kerülni, de vissza kell térni a kijelölt irányba, meg kell találni a koordinátákat, minden GPS-pontot érinteni kell. Egyetlen ilyen pont kihagyása 15 perc büntetést jelent.

A kitűnő pilóta szerint a legnehezebb rész az volt, amikor a púderszerű homokban 200 kilométert mentek: ezt az utat a rendkívül nehéz körülmények miatt hat és fél óra alatt tudták megtenni a közel tíztonnás autóval. Volt olyan szakasz, ahol a 100 kilométeres átlagsebességet is elérték, a versenyszabályzat 140 kilométeres maximális sebességet ír elő.

Volt, amikor nagyon finom homokos dűnéken át vezetett az út

Forrás: Fazekas Team

A sivatagi versenyre fizikálisan is nagyon fel kell készülni, és alapvető, hogy az ember mentálisan is tökéletesen rendben vág neki egy ilyen viadalnak. A pilótát egy balatonfüredi edzőteremben Dukay Dávid készítette fel a nem mindennapi sivatagi kihívásra. Fontos feltétel egy ilyen viadalon a megfelelő étkezés is, amiről a szervezők gondoskodtak, de a balatonfürediek itthonról is vittek magukkal élelmiszert. Csőszi Péter gondoskodott az élelemről, aki reggelente kitűnő szalonnás, kolbászos rántottát készített. Fazekas Károly szerencsésnek nevezi, hogy szenvedélyét és az ezzel járó hosszabb, akár ünnepek alatti távollétét is támogatja a családja. Lánya, Lívia szervezi az utazást, illetve a rajthoz való kijutást, ami nem kis feladat. A balatonfüredi csapat november elején indult el, a tréleres szervizkocsi szállította a versenykamiont Mar­seille-ig, ott a másik szerviz­autóval együtt komppal jutottak el Tunéziába, Károly és néhány másik csapattag repülővel ment utánuk. – A sivatag nagy kihívás, tisztában vagyunk vele, hogy mi olyan helyre megyünk autóval, ahová más ember gyalog sem indulna el – utal a verseny kőkemény kihívásaira a pilóta.

A jövőt, a következő versenyt érintő kérdésre azt mondja, új főszerelőt keresnek, mivel az eddigi nem tud többé velük tartani családi okok miatt, ezért, ha megtalálja az új embert erre a feladatra, természetesen ismét indulnak egy újabb sivatagi ralira.