Több száz fellépő mutatta be tánctudását a karácsonyi gálán

Több száz fiatal mutatta be tánctudását a Kid Rock and Roll SE hagyományos karácsonyi gáláján. Az egyesület a szokások szerint ezúttal is a Március 15. utcai sportcsarnokban tartotta meg a rendezvényt.

Forrás: Balogh Ákos/Napló

Az idei a 15., jubileumi gála volt, tavaly a járvány miatt nem tudták megrendezni a programot – mondta el Bondor Virág, az egyesület vezetője, vezetőedző. A hagyományos karácsonyi gálán az egyesület csoportjai mutatkoztak be a legkisebbektől a felnőttekig. Az ovisok, kezdők, haladók és a közelmúltban országos sikereket elért formációk is felléptek. A szülők, hozzátartozók előtt a gyermekek és fiatalok bemutatták azokat a koreográfiákat, amelyeket az utóbbi időszakban elsajátítottak.

A gálán fellépett az egyesület két olyan formációja is, amely országos bajnokságon ért el dobogós helyezést. A Csinizsaruk nevű felnőtt kisformáció arany­érmet szerzett a napokban Pécsett megrendezett magyar bajnokságon a ladies dance plus kategóriában. A Baby Dolls felnőtt nagyformáció – tizenhat tagú csapat – ugyanezen a megmérettetésen ezüst­érmet szerzett a legmagasabb női, ladies contact style elnevezésű kategóriában – mondta el a Naplónak nyilatkozva Bondor Virág.

