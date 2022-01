Kifejtette, a 2021-es évben Pápán 507 gyermek született, 258 pár kötött házasságot és 680-an haltak meg. A születések száma 12 százalékkal, a házasságkötések száma 22 százalékkal, a halálozások száma pedig három százalékkal nőtt 2020-hoz képest. Tavaly Pápán heten tettek állpolgársági esküt és 23-an nyújtottak be névváltoztatási kérelmet.

– A koronavírus-járvány második hullámakor hozott kormányrendelet alapján a házasságkötések alkalmával személyi korlátozás volt érvényben, a kormányrendelet erre vonatkozó pontja 2021 májusáig volt érvényben. Az utána következő időszakban korlátozás nélkül vehettek részt a vendégek a szertartásokon – magyarázta az anyakönyvvezető. Megtudtuk: tavaly nyolcszor tartottak külső helyszínen esküvőt, többek között az Esterházy-kastélyban.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás továbbra is a városháza aulájában, ügyfélfogadási időben történik. – A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területein, így a házasságkötő teremben is kötelező a maszk viselése – jegyezte meg.

Mint mondta, az anyakönyvi feladatok között 2022. január elsejétől bevezették az utónév módosítására irányuló eljárást. – A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valakinek több utóneve van, akkor kérheti valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy utónevei sorrendjének cseréjét. Ez a házassági utónévre is vonatkozik – ismertette Varga Margaréta.