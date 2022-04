Megnyitójában Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő elmondta, a város nyitott, befogadó a sportesemények tekintetében is, ráadásul Veszprém büszke sportegyesületeire, sportolóira, akiknek igyekeznek erkölcsi és anyagi támogatást nyújtani.

Sótonyi Mónika kiemelte, hogy a Kid Rock and Roll Sportegyesület több mint 15 éve van jelen a város sportéletében, és sok-sok fiatalt nevelt a tánc, a sport szeretetére. Ami azért is fontos, mert a sportnak lelket gyógyító ereje is van.

Bondor Virág, a Kid Rock and Roll Sportegyesület vezetője a Naplónak elmondta, felnőtt női formációk és utánpótláspárosok mutatták be tudásukat. A Magyar TáncSport Szakszövetségnél a verseny rendezésére pályáznia kellett a rendezőnek, aki megjegyezte: a pandémia miatt háromszor maradt el a megmérettetés, ezért nagyon boldogok voltak, hogy végre vendégül láthatták a résztvevőket. Ez az ötödik pontszerző viadal, amit megszerveztek. Érdekesség, hogy ezekről a versenyekről kvalifikálják magukat a táncosok a világversenyekre. Mivel május 20–21-én Budapesten világkupa és Európa-bajnokság is lesz, sokaknak különösen fontos volt a részvétel.

Bondor Virág elárulta azt is, hogy egyesületük párosa tagja egy formációnak, amely ezüst­érmet szerzett a veszprémi versenyen, így ők ott lesznek a kontinensviadalon. A Csini Zsaruk elnevezésű formáció is jól szerepelt, sőt: ők országos bajnokok lettek – nem először –, és jelenleg országos ranglistavezetők. Ugyanakkor a Baby Dollok az úgynevezett Ladies Contact Style nagyformációban – ami a legmagasabb női kategória –második helyet szereztek.

A megyei csapatok is szépen szerepeltek, hiszen a Dinamic Rock and Roll Ajka csapata, a Candy a Ladies Contact Style kisformáció­ban hatodik lett. A balatonfüredi Acro Dance SE Mission nevű együttese Ladies Dance Plus kategóriában szerzett ötödik helyet, de a fürediek Ladies Dance Plus kisformációban is indított két csapatott: a Csini Rock 6., a Wonder pedig a 4. helyet csíp­te meg.

A szervezők kitettek magukért, a versenyzők igényes kupákat, érmeket és okleveleket vihettek haza, de a nézők sem panaszkodhattak, a parádés versenyszámok mellett LED-fal és szelfipont is rendelkezésükre állt.