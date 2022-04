A középiskola a 2021–2022-es tanévtől hirdette meg a programot, amelyhez 108 diák, a tanulók ötöde csatlakozott, tudtuk meg Móricz Vilmostól, a rendezvény instruktorától. A 9. és 10. évfolyamon fakultáció keretében zajlik az oktatás, a 11. osztályban már órarendi keretben is.

A diákok a kadétprogram segítségével tudást, élményeket és a jól teljesítők ösztöndíjat is kapnak. A 11. évfolyamosokat honvédségi formaruhával is ellátják. A kadétok többsége rendészhallgató, de vannak informatikusok és egészségügyi szakon tanulók is. A tanórákon kívül évente több napot töltenek ismereteik bővítésével, az első ilyen alkalom ősszel volt: a csingeri erdőben tartottak tájékozódási túrát, amely során térkép és tájoló használatával találtak meg ellenőrzőpontokat. Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban a világháborúkról és az 1848–1849-es eseményekről hallgattak meg előadást.

A lőtéren a lézer- és kispuskalövészetet, lőelméletet, gumi gépkarabéllyal alaki gyakorlatozást, valamint az AK47 gépkarabély szétszedését és összerakását gyakorolták. A tanévben még újabb programokat is szerveznek a kadétoknak