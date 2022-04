A kozmetikus szerint általánosan elmondható, hogy a téli időszak kívülről és belülről is megviseli az embert. A vitaminszegény étkezés, a hideg, szeles idő és a fűtési szezon nincs feltétlenül jó hatással a szervezetre. Az említett tényezők szárító hatása a legnagyobb kiterjedésű szervünk, a bőrünk állapotán mutatkozik meg legelőször. A bőrünknek ilyenkor extra törődésre, ápolásra van szüksége.

Ennek megfelelően a tavasz beköszöntével érdemes kissé módosítani a télen bevált arcápolási rutinunkat. Az évszakhoz igazodó kozmetikumok segítségével bőrünk is könnyebben alkalmazkodik a változó időjáráshoz, a több napfényhez, meleghez. – A tavaszi rutin legfontosabb alappillére mindenképpen a fényvédelem. Bár kozmetikusként itt szoktam hangsúlyozni, hogy télen is szükség van a megfelelő fényvédelemre, hiszen az UV-sugarak bőrkárosító hatása borús időben is érvényesül. De tavasszal, ahogy nő a napfényes órák száma, elengedhetetlen, hogy magasabb faktorszámú fényvédőre váltsunk: SPF 30-asról SPF 50-es változatra.

Lehetőség szerint használjunk széles spektrumú fényvédőket, mert csak ezek képesek megfelelő védelmet nyújtani az UVA és az UVB sugarak ellen – tanácsolja Kitti, majd hozzáteszi: fontos, hogy a fényvédő a bőrápolási rutinunk utolsó lépéseként a hidratáló krém után kerüljön a bőrre, a smink pedig csak ez­után következhet.

A tavasz tehát az újjászületés, megújulás időszaka – és a bőrünk is pontosan erre vágyik ebben az évszakban.

– Egy alapos tisztítás ilyenkor kifejezetten hasznos tud lenni, hiszen megszabadítjuk bőrt a lerakódott szennyeződésektől és az elhalt hámsejtektől, rendbe tesszük az eltömődött pórusokat és egy üdébb, frissebb, egyenletesebb bőrképet kapunk. A megfelelő fényvédelem mellett ebben segítségünkre lehet egy enyhe hámlasztás is – vélekedik Kitti, azonban felhívja a figyelmet arra is, hogy mielőtt arcbőrünk hámlasztásába kezdenénk, mindenképpen egyeztessünk erről egy hozzáértő szakemberrel, hiszen a túlhámlasztás védtelenné teheti a bőrt a káros UV-sugarakkal szemben. Ma már szerencsére vannak olyan kíméletes megoldások (pl. PHA savak), amelyek nem teszik fényérzékennyé a bőrt, így akár tavasszal, nyáron is bátran bevethetők.

Bogárdi Kitti ad tavaszi arcápolási tanácsokat. Fontos, hogy a tél nyomait eltüntessük a bőrünkről

Forrás: VN/Kovács Gábor

A kozmetikus arra is kitér, hogy mivel a téli időszakban a bőr kevésbé képes megtartani a nedvességet, erősebb hidratáló hatású, vastagabb arckrémek után szomjazik. A jó idő beköszöntével viszont visszanyeri nedvességkötő képességét, több olajat és zsírt termel. A hidratálás ettől függetlenül kulcsfontosságú lépés, de a tavaszi arcápolási rutinban nyugodtan lecserélhetők a télen bevált zsírosabb krémek egy könnyedebb textúrájú hidratálóra. – Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb hatóanyagot juttatunk a bőrbe, csak annyit, hogy egy gyorsabban felszívódó, vízbázisú formulát választunk. Sokan (tévesen) gondolják úgy, hogy az olajosabb bőrtípusoknál nincs szükség hidratálókrémre. Ez egyáltalán nem igaz, hiszen hidratáló összetevők nélkül a bőr pontosan azzal kompenzálhat, hogy túlzásba viszi a faggyútermelést, és sok esetben éppen ez okozza az olajosabb, zsírosabb bőrképet – magyarázza. Akinek pedig szüksége lenne még egy kis extrára, egy jól kiválasztott vitaminos, antioxidáns, vagy sejtmegújító szérummal turbózhatja fel a télen lelassult bőranyagcsere-­folyamatokat. A kozmetikus ajánlása szerint tavasszal a nehezebb, olajbázisú szérumok helyett válasszunk vízbázi­súakat, amelyek gyorsabban, könnyebben felszívódnak. A ragyogó, egészséges bőr számára az egyik legfontosabb tápanyag a C-vitamin. Kitti szerint a tavaszi időszak a kozmetikában egyértelműen a tisztító és feltöltő kezelések időszaka. Azoknak, akik nem járnak rendszeresen kozmetikushoz, tavasszal feltétlenül ajánlott legalább egy alkalommal beiktatni a tisztító és feltöltő kezelést. Több szempontból hasznos lehet ilyenkor egy frissítő arcmasszázs is, hiszen ezáltal a szakemberek nemcsak a bőrt töltik meg hasznos vitaminokkal, olajokkal, de elősegítik az elhalt szaruréteg leválását is.

Nem mellesleg pedig a masszázsnak nagyon jó relaxá­ló hatása is van.