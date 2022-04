Először a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének (MABÉOSZ) ifjúsági, majd felnőtt tagjaként tevékenykedett, 1974-ben pedig megnyerte az első nyugat-magyarországi filatelista vetélkedőt. Gyűjtői tevékenysége során a rózsát ábrázoló bélyegek nyerték el leginkább a tetszését. Azóta komoly rózsabélyeg-gyűjteménnyel rendelkezik, melyet helyi, hazai és nemzetközi kiállításokon is bemutattak már nagy sikerrel.

– A bélyeggyűjtés számomra több, mint egy egyszerű hobbi: a bélyeggyűjtés révén megismerhető a világ, rengeteg barátra és élményre lehet szert tenni. Egy bélyeggyűjtemény darabjai mind-mind elmesélnek valamit, és emlékeket is hordozhatnak a gyűjtemény tulajdonosa számára – mutatott rá Somogyi Zoltán, aki a Pápa Városi Bélyeggyűjtő Kör elnöke, a MABÉOSZ Veszprém megyei elnöke, valamint a MABÉOSZ Emlékív- és Levélzáróbélyeg-gyűjtő Szakosztályának (ELGYűSZ) titkára.

Kiemelkedő munkásságáért az évtizedek során számos elismerésben részesült. 1990-ben megkapta a „Veszprém megyéért” kitüntető jelvény arany fokozatát, majd a MABÉOSZ bronz-, ezüst- és aranyérmét. 2012-ben a Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Pro Cultura Díszoklevéllel jutalmazta Somogyi Zoltánt, 2013-ban pedig kitüntető oklevéllel díjazta munkásságát a MABÉOSZ. 2016-ban elnyerte a Szekeres Sándor-vándordíjat, majd 2017-ben oklevelet kapott az ötvenéves bélyeggyűjtő tevékenysége elismeréseként. Mindezek megkoronázásaként 2019-ben a MABÉOSZ legnagyobb kitüntetését, a Gervay-érmet kapta.

Az évtizedek során számottevő rózsabélyeg-gyűjteményt állított össze

Forrás: Polgár Bettina/Napló

A közelmúltban a Groupama Aréna adott otthont a HUNFILEX 2022 Bélyeg-világkiállításnak, melyen Somogyi Zoltán képviselte Pápa városát. - Március 31-én kezdődött és április 3-án fejeződött be Budapesten, a Groupama Arénában az elmúlt 51 év legnagyobb magyar filatéliai rendezvénye, a HUNFILEX 2022 Bélyeg-világkiállítás. Ez az utóbbi évtizedek legrangosabb hazai eseménye, amit Áder János köztársasági elnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. elnöke nyitott meg. A kiállítást támogatta a filatéliai világszövetség (FIP) és az európai filatéliai szövetség (FEPA) is. Gyémántfokozatú támogató volt a Magyar Posta és a Christoph Gärtner Aukciósház. A Bélyegmúzeum a Ritkaságok kabinetjével járult hozzá a kiállítás sikeréhez, ahol meg lehetett tekinteni a legnagyobb magyar bélyegritkaságokat a fordított Madonnától a Nagymányáig. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. kiemelt támogató volt, gyönyörű szobrokkal, illetve a felajánlott porcelándíjakkal tette még látványosabbá a kiállítás helyszínét. Látható volt a Szent Korona hiteles másolata is herendi porcelánból - tudtuk meg Somogyi Zoltántól.

Hozzátette, a kiállításon 44 ország vett részt. A mintegy 300 kiállító 1420 darab 16 lapos kereteken mutatta be az anyagát, összesen 22 ezer 720 A/4-es méretű lapon. A nemzetközi zsűri negyven tagot számlált és a HUNFILEX 2022 Bélyeg-világkiállítás alkalmából emlékíveket, postabélyegeket is kiadtak.

Somogyi Zoltán az Országház című egykeretes (16 lap) anyagával vett részt a kiállításon. - A gyűjteményem minden olyan filatéliai dokumentumot tartalmaz, amelyen az Országház szerepel: bélyeg, bélyegblokk, díjjegyes levelezőlap, díjjegyes képeslap (például az 1896-os millennium kiállításra kiadott képeslap, vagy az 1931-ben idegenforgalmi és turisztikai propaganda céljából kiadott képes levelezőlap a külföldi forgalom számára), díjjegyes boríték, Carte Maximum. Japán, kínai, szovjet és vatikáni bélyegen is látható a magyar Országház - hangsúlyozta.

- Sokan hiányolták a rózsabélyeg-gyűjteményemet, azonban most az említett gyűjteményemmel akartam bemutatni a világ előtt Európa legrégebbi és a világ harmadik legnagyobb törvényhozási épületét. Büszke vagyok arra, hogy az idén 70 éves Pápa Városi Bélyeggyűjtő Körből én képviselhettem a városunkat egy világkiállításon. Elmondhatom, hogy ezzel már teljes volt a kiállításokon való részvételem: nemcsak helyi, nemzeti, nemzetközi, hanem világkiállításon való részvétellel is dicsekedhetek - emelte ki.

A budapesti Hunfilex 2022 Bélyeg-világkiállításon az Országház című anyagával vett részt

Forrás: a szervezők

A Pápa Városi Bélyeggyűjtő Kör elnöke megjegyezte, a rendezvény keretében egy ifjúsági napon is közreműködött, ahol a közel 50 gyerek részvételével megtartott vetélkedőn segédkezett, majd tárlatvezetést tartott; többek között bemutatta a saját gyűjteményét is.

- A részt vevő gyerekek érdeklődéssel figyelték a kiállítást, amit a tárlatvezetésem során is tapasztaltam. A gyerekek által feltett kérdések ugyancsak ezt bizonyítják. Nagy érdeklődést tanúsítottak a Bélyegmúzeum által kiállított Ritkaságok kabinetje iránt is. Az alkalmon kihirdették a Bélyegvilágban közreadott pályázat eredményeit és átadták a jutalmakat, valamint játszhattak is a gyerekek. Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub (IBK) standjánál szintén sok fiatal megfordult: bélyegcsomagok, apró ajándékok, játékok, bélyegek találtak gazdára. A Magyar Posta erre az alkalomra az ifjúsági napot köszöntő tematikus személyes bélyeget bocsátott ki és külön alkalmi bélyegzőt is használt - tette hozzá Somogyi Zoltán.