Érdekes, színes programok várták őket a Jókai Mór Emlékházban, ahol rajzolós, megfejtős kvízjátékot szerveztek a gyerekeknek, Király Nórával pedig érdekes régi zenei hangszerbemutatót láthattak szombaton.

Érdekes foglalkozásnak adott helyszínt a Vaszary Alkotóműhely is, ahol szakemberek irányításával grafikai nyomatokat készítettek a gyerekek, újrafelhasználható anyagokkal.

A Vitorlázeumban a Balatonfüredi Hímzőkör várta őket, melynek képviselői a vitorlavásznak díszítésének fortélyait mutatták meg a legkisebbeknek, a Postamúzeumban pedig Balatonfüred egy-egy jellegzetes helyszínéről képeslapot rajzolhattak az apróságok, amit aztán fel is adhattak.

Vidám és sokféle kínálatban bővelkedő szabadtéri programokat kínáltak május utolsó vasárnapján is a gyerekeknek a Kovászna parkban, ahol egyebek mellett légvár, logisztikai asztal, játékpark, cirkuszi mutatványok, körhinta, kézműves foglalkozás, rendőrségi bemutató várta őket, utóbbinál főleg az ügyes és okos rendőrkutyák nyűgözték le az ünnepelteket.

Sok látogatót vonzott és izgalmas perceket szerzett a Cholnoky Mozgásművész Stúdió, a taekwon-do- és a Triál Show Hungary-bemutató.