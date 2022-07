A mára nemzetközivé bővült találkozóra Németországból is érkezett veterán autó, a látogatók közül többen jöttek Svájcból, Szlovákiából, valamint Magyarország minden részéről. A nap folyamán több, mint 100 motort, és 150-nél is több autót láthattak az érdeklődők. A 11 órás kezdés előtt a veteránosok csapata tett egy kört a városban, majd a parkolóban, ahol már százak várták őket, beálltak a helyükre. A megnyitón Schwartz Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki hozzátette, hogy a találkozó Ajkának nagy elismerés. A város ugyan kész autót nem gyárt, de a beszállítói körben egy virtuális autót össze tudnának állítani. Ajkán folyik a szerszámgép készítés, a beszállítók az alváztól az üléshuzat védőn át a chipekig mindent gyártanak.



Weinpel Tibor, a szervező egyesület elnöke köszönetet mondott a városnak azért, hogy a találkozót kulturált körülmények között rendezhetik meg. A nap folyamán minden ingyenes volt, sem a gépek tulajdonosaitól, sem a látogatóktól nem kértek pénzt. A legrégebbi autó egy 1931-ben készült Chevrolet Independence volt, amelyet az Egyesült Államokban, Missouri államban gyártottak. A gyönyörű, fekete autó 2020. áprilisában érkezett Magyarországra jelenlegi tulajdonosához. A legidősebb motor egy 1938-as Jawa volt. Kiállítottak több Simsont, Pannóniát, Danúviát, Csepelt, az autók között láthattak az érdeklődők sok Zsigulit, Golfot, Jaguárt, Corvettet, Opelt, Mercedest, Buickot, Fiat Bambinot, de még Continentalt is. Weinpel Tibor kérdésünkre elmondta, hogy kétféle veterán tulajdonos létezik, az egyik a régi családi autót állítja vissza eredeti állapotára, csinosítja, őrzi és a következő generációknak átadja a hozzá fűződő emlékeket, a másik csoportnak megtetszik egy jármű, megveszi, majd rendbe hozza. A legtöbben saját munkájukat teszik bele, ezért is olyan értékes számukra. A tevékenység értékmentés is, hiszen ma már csak náluk láthatják az érdeklődők, hogyan nézett ki évtizedekkel ezelőtt egy autó vagy motor, mit tudott. Így nyomon követhetjük a technika fejlődését is.