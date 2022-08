– Egy hétig nyaraltunk a Bakonyban, ma indulunk haza. Remek záróprogram így nekünk Zsigmond király ünnepe, a bakonyszentkirályi szállásadónk ajánlotta. Már feljöttünk két kisgyerekünkkel pár napja is a cseszneki várba, amikor csak az öreg falakat láthattuk, most pedig élettel teltek meg terei, életszerűen idézik meg a programok a középkort. Így még jobb megnézni. Kisfiunk a kézműves foglalkozásokat várja, kislányunkat valószínűleg a harcias bemutatók is érdeklik – mondta el Rónai András, aki családjával Budapestről érkezett. A kis Zente aztán kézbe fogta a jó kétkilós buzogányt. Embere válogatta, egykor kinek mekkora készült – tudta meg a fegyverbemutatót tartóktól, akik arról szintén beszéltek, hogy az öt-hat méteres lándzsákat a földbe lehetett ásni, ha akadályt akartak velük képezni, csatában pedig az ezeket az ellenség felé fordítók mögött sorakoztak a csákányosok. Minden kisgyereknek, felnőttnek külön-külön újra elmondták – nagy türelemmel –, amire épp kíváncsiak voltak.

Volt olyan óvodáskorú, aki eleve fakarddal, -pajzzsal felszerelkezte, mondhatni felkészülten lépegetett gyorsan felfelé a várhoz vezető kőúton, mögötte siettek szülei. Két nagyszülő az unokájával jött Nemesvámosról, mivel a kisiskolás szereti a várakat, idén már többet meglátogattak vele. Cseszneken először járt, élvezte, hogy mindjárt hagyományőrző programok közben ismerhette meg, járhatta be az erődítményt. A kirakodóvásárra kíváncsi vagyok – jegyezte meg. Növényi szárakból készített ritmushangszereket is kipróbálhatott az árusoknál. A vaddisznóbőröket kiskocsin húzta fel a rom magasabb pontjára egyikük, a zirci fafaragó bemutatta gyakorlott kézmozdulatait, a nyomukban formálódó virágdíszeket, jelképeket.

A várkapitány, Amberger Dániel és a polgármester, Trieblné Stanka Éva Renáta szintén jelmezt öltött. Akár a trónt is kipróbálhatták, bár, ahogy a hagyományőrzőktől megtudtuk, szinte bárki, vagy ők ülnek majd bele, ha a nap során elfáradnak. A nagy melegben bizony embert próbáló a középkori jelmezek, harci öltözetek viselete, gyors fogyókúra.