A fesztivál helyszíne Vöröstó és Barnag, a Balaton-felvidék két legkisebb települése, ahol a programoknak a szomszédság pajtái és kertjei adnak otthont, ezzel is kapcsolódva a helyi családok hagyományához, akik már évek óta összejárnak a kertek végében, kis közösségben játszani.

A program, szeptember 3. (szombat): Kincskereső verseny 10:00-18:00, Gémklub játékok 10.30-18.30, E-sport bemutató 11:00-19:00, Lavosball bemutató 11:00-18:00, Hole-in játékok 11:00-16:00, Tudorjáték 11:00-16:00, Petanque amatőr verseny 12:00-22:00, Turul / Méta bemutató 14:00-18:00, Pedálos kisautók versenye 15:00-18:00, Quiz Night 16:00-19:00, Papírrepülő-bajnokság 16:00-20:00, Sárkányeregetés 16:00-20:00, Brumi Bandi Band zenés játék 17:00-19:00.

Szeptember 4. (vasárnap): Molyolda és Csúzlizda 10:00-19:00, E-sport bemutató 11:00-19:00, Lovasíjász-bemutató 11:00-13:00, Brass in the Five zenés játék pantomimmal 11:00-12:00, Footgolf-bemutató 11:00-16:00, Petanque bemutató 14:00-18:00, Matchboxverseny 14:00-18:00, Quiz Night 16:00-19:00, Balsai Móni Shirley Valentine színjáték 18:00-20:00.