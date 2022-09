Béres Alexandra, akitől megtudtuk, hogy másodszor tornáztatta meg az ajkaiakat, néhány éve szintén járt a városban egy sportprogramon. Kérdésünkre elmondta, hogy a súlyunkat nemcsak mozgással, hanem megfelelő mozgás és táplálkozás együttes alkalmazásával tarthatjuk kontroll alatt. A mozgás nem csupán kalóriaégető, izomerőt növelő hatása miatt fontos, hanem lelkiállapotunkra is jótékony hatással van. Ha végigcsinálunk egy edzést, utána büszkék vagyunk magunkra, hogy azt is megcsináltuk, ami kihat az önbizalmunkra is. Alexandra 46 évesen is napi szinten sportol, online edzéseket is tart. Mindkét lánya sportol, mert igényük van a rendszeres mozgásra. Édesanyjuk nem szeretne élsportolót nevelni belőlük, de ha ők úgy döntenek, hogy azt az utat szeretnék járni, támogatja őket abban.

A Sportváros Mozgásközpont edzői gymstick, kangoo, zumba, hot-iron és spinning edzést tartottak a délelőtt folyamán. A fitneszprogramokat Cseresnyés Beáta nyújtó órája zárta.