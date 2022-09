A tervezett elavulás fogalmát már a legtöbben ismerik, hiszen tapasztalhattuk, hogy a tíz-tizenöt évre szánt modern, úgynevezett tartós fogyasztási cikkek – például a mosógépek, de megemlíthetjük a mobiltelefonokat is – többnyire pár év után bedobják a törülközőt. Jóval a tőlük elvárható élettartam előtt, ám általában már a garanciák lejárta után. Sok alkatrészt pedig úgy építenek be az elektronikus berendezésekbe, hogy nem cserélhetők, vagy a javítás többe kerülne, mint egy új eszköz vásárlása. Ez az értékesítést növeli és a hulladék mennyiségét. Így ér össze a vevők és a természet érdeke. Minderről a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete tájékoztatta lapunkat, arra is kitérve, hogy ezt a káros folyamatot felismerve az Európai Unió szintjén megszületett a gondolat, hogy átálljon a körforgásos gazdaságra, amiben kiemelt szerep jut a fogyasztóvédelemnek. Konkrétan a termékek élettartamának növelése és a javíthatóság ösztönzése a cél, a pazarlás visszaszorítása. S fontos, hogy a vásárló a termékek élettartamáról pontosabb tájékoztatást kapjon, mielőtt dönt.

Bár még sok jogszabály várat magára e téren, de már érezhető a jogalkotói törekvés. Szakértőink tájékoztatásából kiderül, hogy például hazánkban a korábban egységesen egyéves kötelező jótállást 2021-től felváltotta egy sávos rendszer. Ma már egy évtől három évig tarthat, a termék árától függően. Tartós fogyasztási cikkeknél tíz- és százezer forint között egy év, száz- és kétszázötven ezer forint között két év, kétszázötven ezer forint felett három év. Ez tovább használható berendezések készítésére, forgalomba hozására, árusítására ösztönzi a gyártókat, a kereskedőket. Akárcsak az a rendelkezés, mely szerint a jótállási idő meghosszabbodik a javítás idejével, azzal az időtartammal, amíg a gépet a tulajdonosa nem tudta rendeltetésszerűen működtetni. Azaz például hiába volt hűtője, hajszárítója, nem tudta ételei állapotát megőrizni, frizuráját elkészíteni. Jó, ha legalább ismeri jogait.

