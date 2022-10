A programot 2006 őszén rendezte meg először hagyományteremtő szándékkal a helyi turisztikai egyesület. Fő célként akkor a turisztikai szezon meghosszabbítását tűzték ki, és az évek során be is bizonyosodott, hogy az elképzelés reális volt. Tömegek mozdultak meg, érkeztek a vendégek közelről s távolról Szigligetre a süllőfesztiválra, annak ellenére, hogy a hal ára egyre magasabb lett. Idén egyébként tízdekánként 1400–1500 forint körüli áron kínálják a süllőt, egy mustáros lazac vagy egy fogasfilé édesburgonyával például 5500 forintba kerül.

A szombati program a hivatalos megnyitó után az Ivett & the Jazz Boy koncertjével kezdődött, utána a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar lépett a színpadra, majd a Longstep, Szalai Anna és Dorozsmai Gergő, illetve a Csaknekediskislány szórakoztatta zenével a közönséget.