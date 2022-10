Készülve 2023-ra, amikor Veszprém Európa kulturális fővárosa lesz, a szervezők többek között úgynevezett köztereket hoztak létre, amelyek azóta mindenféle kapcsolódásra adnak alkalmat. Ilyen helyszín a Jutasi KözTér a lakótelep közepén; sok-sok ember jár ide különböző csoportokba. Viszonylag új szerveződés a Bölcsek Kávéháza. Kati, aki létrehozta, álmai megvalósulását látja a kéthetenkénti találkozókban.

A Bölcsek Kávéháza – természetesen kávé is van – a jelképe annak, hogy mindenki egyenlő eséllyel indul, ha meg szeretné változtatni az életszemléletét. És miért is ne akarná? Mi a jobb: otthon, egyedül, apátiába süllyedve túlélni a napokat, vagy elmenni a többiek közé, erőt meríteni? Megélni az együttlét örömét, ami nemcsak azt jelenti, hogy van kivel beszélni, de új inspirációk indulhatnak, majd feltámad a felismerés: felül tudok emelkedni a mindennapok nehézségein. Itt a társaság ugyanolyan élénkítő hatású, mint a kávé az asztalon. Az alapelv: fogadjuk el egymást, tanuljunk egymástól! Meg persze Katitól, aki az időskorban gyakrabban előforduló demencia elleni küzdelem élharcosa is. A betegség a segítő családtagokat is megviseli. Az asztalt körbeülő hölgyek közül többen is szereztek már ilyen tapasztalatot, a kávéházi két óra mégis jókedvű, nyílt, őszinte beszélgetéssel telt. Még nevettünk is nemegyszer, a felszabadult, baráti légkörben annyi bölcsesség, vicces javaslat hangzott el.

A téma ezúttal a kommunikáció és a társadalom volt, ami a számtalan saját élménnyel afféle élménybörzévé vált. Ennyit tesz a Husztiné Farkas Katalin által életre hívott közösség; összefogva, együtt húzzák ki magukat az egyedül viselt gondok gödréből. Itt visszatérnek azokba a mindennapokba, amelyekben annyi örömet lehet találni – ha törekszünk is rá. Egyik hölgytől hallottuk például, hogy soha nem bántották meg a fiatalok, mert igyekezett az ő szemszögükből is nézni az adott helyzetet. Egyébként is érdemes visszagondolni a saját fiatalkorunkra, máris enyhülhet a szigor. Röviden összegezve: aki nem néz hátra, az nem jut előre.

Egy másik klubtag a szeretet erejéről beszélt; mindig mosolyogva közeledik a másik emberhez – vagy például száll fel a buszra –, ezért a fogadtatás is mindig szívélyes. A példákból kiderült az is, hogy a társadalmi szemléletformálás milyen fontos eszköze a humor. Hallották már például ezt a javaslatot: Úgy neveld a gyerekedet, mintha a szomszédé volna! (Mert azt mindig jobban tudjuk, hogyan lehetne jobb szülő a szomszéd, közben meg elhibázzuk a saját gyerekünk nevelését.)

Idősödő emberekről van szó, a Bölcsek Kávéháza vendégei – jelenleg még tíz-tizenketten, de mindenkit várnak – egyetértenek abban, hogy a találkozók ötlete szuper. Már attól javul az életminőségük, hogy rendszeresen találkoznak egymással, kikapcsolódnak, hasznos információkra tesznek szert. Együtt kirándulni is elmehetnek, ami minden egyedülálló idősödő embernek különleges élmény. Külön kihangsúlyozták, hogy nem idős, hanem idősödő városlakóról lehet szó, aki kicsit korábban született. Ahogy Kati mondja, életünk folyamán sok váltást élünk meg, ezek mindegyike hordozza a megújulás lehetőségét is. Bár van saját nehézsége, de szépsége is, mint minden életkornak. Ilyen váltás elérni a nyugdíjaskort. Attól kezdve is mindennapi örömökben gazdag, minőségi életet kell élni – ezt elősegíteni a Bölcsek Kávéháza célja.