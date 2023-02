– A szezonálist érdemes előnyben részesíteni, azaz, ha olyan alapanyagokat veszünk meg a konyhánkba, amelyek éppen teremnek helyben, akkor jó eséllyel szolgáljuk egészségünket, és a pénztárcánkat is védjük. A fő tanácsom pedig az, hogy a három nagy táplálékcsoportból – szénhidrátok, zsírok, fehérjék – minden egyes étkezés során legalább kétféle legyen az elénk kerülő adagban, tányérunkban, ilyenkor lesz egy-egy fogás tápláló, s akkor kevesebbet kívánunk belőle – hangsúlyozta Laczkó Boglárka veszprémi táplálkozási tanácsadó, és felhívta a figyelmünket a jóllakottság érzetének elnyújtása és a spórolás közötti összefüggésre. Azaz, ha evés után hamar megéhezünk, akkor többször, többet eszünk, esetleg nassolunk, azaz többet kell költenünk táplálékra. Ezért például azt javasolja, hogy ha főfogásként tésztaételt fogyasztunk, akkor utána együnk meg még, mondjuk, egy marék diót, mert így sokkal tovább fogjuk úgy érezni, hogy tele a bendőnk. A jó kombináció a lényeg. Az olajos magvaknak van ilyen hatásuk, ami azzal magyarázható, hogy lassabb felszívódásúak, tovább tart a feldolgozásuk, amikor emésztőrendszerünkbe kerülnek. Érdemes ezért több olyasmit enni, aminek megemésztéséhez hasonlóképp több időre van szükség.

Mindebből következően összességében szintén jobban jövünk ki anyagilag, ha magasabb tápértékű, több vitamint, ásványi anyagot tartalmazó ennivalókat választunk, mert akkor ugyancsak ritkábban korog a gyomrunk, kevesebbel is beéri a szervezet, kisebb mennyiségtől is elégedetté válik. Arról nem is beszélve, hogy ez milyen jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ne kelljen gyógyszerekre költenünk. Boglárka elmondta, olyan liszteket szokott használni, amelyeknek magas a tápértékük, alacsony a szénhidráttartalmuk, azaz nem hizlalnak, nagyobb szemcséket, teljes kiőrlésű részeket tartalmaznak. Utóbbi szintén lassítja a felszívódást.

Akik maguk is termelnek élelmiszert, akár egymást között csereberélhetik falun azt, amiből több lett nekik, a szomszédok a városokban hasonlóképp járhatnak el, ha valamiből többet sütöttek, főztek a kelleténél. Így megmenthetik, ami megmaradt és kevesebbet kell költeniük. Akkor szintén, ha eleve jobban figyelnek arra, hogy csak annyit vigyenek haza a boltból, a piacról, amennyi elfogy, és az a jó, ha tudatosan úgy tervezzük meg a heti menüt, hogy a maradékok újra felhasználhatók legyenek egy másik ételben. Ha összefog a család, akkor takarékoskodva is változatos lehet az étkezés – hangsúlyozta szakértőnk. Szintén segít szerinte a felesleges kiadások elkerülésében, ha úgy pakolunk a hűtőnkben, rakodunk a kamránkban, hogy hátrább kerüljenek azok az élelmiszerek a polcokon, amelyeknek későbbi a lejárati idejük. Érdemes is figyelni ezekre a dátumokra, rendszeresen megnézni, hogy egy-egy dobozon, csomagoláson milyen évszám, hónap, nap olvasható.