Sok év után idén új helyszínre költözött a húsvéti park, a Hősök tere egy fáját díszítették fel az ünnep előtt, és több kisebb dísz mellett egy rózsalugast ugyancsak felállítottak, amelyet szintén színes tojásokkal dekoráltak a civil szervezetek tagjai és a gyerekek.

Varjas Judit képzőművész óriás, festett tojása is itt volt látható szerdáig, amikor is a szervezők a gyerekek segítségével összeszedték és gondosan elcsomagolták a díszeket, hogy azokkal jövő tavasszal újra dekorálhassanak.

A tapolcai húsvéti park díszeit eltették jövőre, a tojásfa lebontását a Batsányi Néptáncegyüttes műsora színesítette Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A tapasztalatok szerint a húsvéti park új helyszíne beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a gyerekek is elérték itt a tojásfát, és a lugasra is maguk tehették fel a díszeket, nem kellett hozzá a felnőttek segítségét kérni. Amellett jóval nagyobb és biztonságosabb a hely is.

Fotós: Tóth B. Zsuzsa

A Batsányi Néptáncegyüttes tagjai a kalocsai néptáncegyüttes vezetője, Tóth Ferenc által az együttesnek írt, tavaszi játékokhoz kapcsolódó koreográfiáját adták elő. Az óvodások párválasztó játékokat mutattak be, tavaszi dalokat énekeltek.