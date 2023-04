„Kertészkedsz, és van felesleges vetőmagod és palántád? Új fajtákat keresel? Vagy csak most ismerkedsz a kertészkedés örömével?" – teszik fel a kérdést a szervezők. „Nem késtél még el!" Mindenkit várnak a Föld napján, április 22-én a könyvtár első mag- és palántacserebere programján. Amire számítani lehet: vetőmag-, virágmag-, szobanövény- és palántacserebere, ingyenesen felajánlhatjuk felesleges vetőmagjainkat vagy palántáinkat – cserébe mi vihetünk, kötetlen tapasztalatmegosztás és tudáscsere a kertészkedés apró örömeiről, ingyenes szóróanyagok, újságok, például vetésnapló, növénytársítási kisokos, kertészkedéssel, permakultúrával és komposztálással foglalkozó könyvválogatás a könyvtárból kölcsönözhető.

Ugyanakkor virágmagokat, virághagymát, zöldségmagokat, dughagymákat, palántákat, gyógy- és fűszernövénymagokat is csakúgy várnak, mint saját fogásból származó vagy kipróbált és jól bevált bolti magokat. Nem baj, ha egyféle van, szívesen fogadják azt is. Érdemes teafilterpapírt vagy borítékot is vinni a cseremagoknak, és felírni a magok és a palánták pontos nevét, fajtáját. Fontos, hogy elfekvő, régi vetőmagot nem fogadnak be. A program ingyenes, a magcserén csak cserélni lehet, vásárolni nem.