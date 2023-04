A Túrajó sétákon a fenti napon egyrészt felfedezhetik az érdeklődők az erőművészet gyöngyszemét Várpalota-Inotán, együtt bebarangolva az egykori November 7. Hőerőmű ipari monstrumait. Megtekintik az első ötéves terv keretében felépült, hajdan nyüzsgő élettel teli iparváros mára elhagyott, romos és a hétköznapi emberek elől elzárt területét egy kísérőprogramokkal tarkított eseményen. A másik helyszín Veszprémben lesz Bögre és Te-a Kossuth utcán mottóval, ahol a '60-as évek végi nagy utcarombolás és a „modern városközpont” megjelenése mellett felidézik a kellemes kerthelyiséget kínáló Balaton cukrászda, a legendás Hungária söröző vagy a központi húsbolt egykori, vagy a húszemeletes és az evangélikus templom ma is különös, együttes hangulatát. Hajmáskéren vezetik a túrázókat pusztulásukban is lenyűgöző, impozáns épületek között, melyek az Osztrák-Magyar Monarchia idejétől az 1990-es szovjet kivonulásig tartó időszakból rengeteg emléket őriznek. A sétán az egykori Monarchia és Közép-Európa legnagyobb katonavárosát járják be, együtt belépve egy olyan helyre, ahová eddig nem lehetett. A szervezőkkel – most szabad! A pontos kezdésről és egyebekről további információk szerezhetők a világhálón.