S ott a Velencei álom, és vannak még erre rálicitáló, szinte elképesztő furcsaságok a hűtőpultokban. Párat összeszedtünk, várjuk olvasóinktól a továbbiakat.

Kedvencünk lett idén is az a fagyi, ami annyira étcsokis, hogy fekete színű. Ezt talán már kakaótartalomban nem lehet felülmúlni. Szívesen választjuk emellett az angol puncsot, az Őrség aranyát, amiben zöldes színek és tökmagolaj van, ez volt nálunk egyébként tavaly az első helyezett. Továbbá örökzöld slágerünk a csokis keksz és a menta. Ha gyógynövénykert közelében lévő cukrászda esik utunkba, azaz Pannonhalma környékén járunk, akkor nem tudjuk kihagyni a levendulást és a zsályást. Ezeket fenségesnek tartjuk. Citromot szinte mindenhol kérünk, de mindenhol egyformán jól készítik. A Rafaello és a színes unikornisokról elnevezett fagylalt nem nyerte el a tetszésünket, ahogy a vattacukros és a Hupikék Törpikék bőrszínét idéző sem, de lehet, hogy ez csak előítélet és csukott szemmel, vakteszten kellett volna ilyesmiket megkóstolnunk.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Nagyváros kontra kisváros? Utcai fagylaltos vagy bolti jégkrém otthonra, családi kiszerelésben? Az árakat is igyekeztünk összehasonlítani, próbáltuk kideríteni, mi a gazdaságosabb. Persze, ha az ember a meleg időben sétálva megkíván valamit a színes fagylaltospult kínálatából, akkor nehéz észszerű okokból ellenállni a tölcsérből fogyasztott finomság élvezetének. Az biztos, hogy Győrben 550, hatszáz forintot is elkérnek egy gombócért, Zircen viszont a város központjában lévő helyeken csak három- és négyszáz forintot. Azaz a Bakonyban feleannyiért ugyanannyi fagyit fogyaszthatunk, mint a Kisalföldön, nem kevésbé jókat, bár szakértői minőségvizsgálatot, alapanyagelemzést nem tudunk végezni, így ez csak vélemény. S azt is meg kell jegyezni, hogy Győrben azt az üzletet, ahol szinte mindig van, de rendre gyorsan elfogy a sós karamella, többen szinte fagyis zarándokhelynek tekintik. Emellett jó tudni, hogy Zircen azt hallottuk, a háromszáz forintos gombóc előszezoni ár, viszont egyelőre tartja magát, és már most is 450 forintba kerül a light, a mentes fagyi. Cukor helyett több gyümölcs kerül bele, ezért talán érthető az árbeli megkülönböztetés.

Mit eszik a nyári Mikulás? Téli fagyit? Nem. Mézeskalács ízű jégkrémet – ez a favicc jutott eszünkbe, amikor az árak összehasonlítása miatt a bolti jégkrémkínálatot szintén megnéztünk. Ezer- és kétezer forint közötti áron már lehet kapni egy-egy dobozzal, és ezekbe a tégelyekbe nyolc-tíz gombócnyi mennyiség elfér. Azaz, ha ugyanekkora mennyiséget vennénk fagyiból, akkor az mintegy három-hatezer forintba kerülne. S nekünk éppen az említett mézeskalácsos jégkrém jött be idén eddig nagyon.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Kérjük olvasóinkat, írják meg fagyis tapasztalataikat! Ettek már háromszáz forintnál olcsóbb, hatszáznál drágább fagyit? Önök szerint mi éri meg jobban, a fagyi vagy a jégkrém? Esetleg az otthoni fagylaltkészítés? Főképpen pedig azokat az üzeneteiket várjuk a [email protected] e-mail-címre, amikben azt fejtik ki, melyek a legkülönlegesebb fagyinevek, -ízek, amelyekkel találkoztak.