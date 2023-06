A Hosszú asztal piknik nevű rendezvény a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program félidejét ünneplő Felező egyik kiemelt eseménye lesz.

– Az évad megnyitói hagyományosan januárban vannak, amikor nem túl kedvező az időjárás, viszont nagyon szerettük volna jó időben, napsütésben megünnepelni ezt az évet közösen a veszprémi és a régióban élő lakosokkal, valamint minden olyan szereplővel – térségi, hazai és nemzetközi partnereikkel –, aki részese az EKF-évnek – fogalmazott Varga Richárd, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. kulturális projektmenedzsere. Hozzátette, a kezdeményezés mintáját a litvániai Kaunas városának piknikje adta: ott a sétálóutcán állítanak fel hosszú asztalokat, ahol összegyűlnek a helyiek.

Vasárnap 15 órától a Séd-völgyben másfél kilométer hosszan kanyarognak majd az asztalok az egykori vidámpark bejáratától a Séd-völgy nyugati végében lévő parkolóig a Séd mindkét oldalán. A szervezők az asztalról és az abroszról gondoskodnak, a piknikre érkezők pedig olyan ételt, étkészletet és evőeszközt vihetnek, amilyet szeretnének. A helyszínen italokat lehet majd vásárolni, valamint piknikcsomagokkal készül az egyik helyi kereskedés. A részvétel regisztrációhoz kötött, a nem mindennapi rendezvényre már több mint 3600-an jelentkeztek. A vendégek várható száma alapján az eddigi legnépesebb hazai piknik rekordját állíthatják fel a résztvevők.

Fotó: VEB2023/Toroczkai Csaba

A szervezők két versennyel is készülnek, amelyekre külön jelentkezni kell: a régiók íze verseny és az asztalszépségverseny díjazottjairól egyaránt a Borbás Marcsi televíziós műsorvezető vezette zsűri dönt. A díjazottak EKF-es ajándéktárgyakat és kerámiákat kapnak. A rendezvényre érkezőket kísérőprogramok is szórakoztatják: bűvészek és zsonglőrök, valamint zenészek fellépése mellett sportolni is lehet majd. Rossz idő esetén a rendezvény elmarad, a megtartásáról szombaton délután hozzák meg a döntés a szervezők. A helyszínt érdemes tömegközlekedéssel, gyalog vagy kerékpárral megközelíteni a parkolók korlátozott száma miatt.