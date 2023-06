Paradicsom- és paprikapalánták között lehetett válogatni, édesebb, csípősebb termésű fajták között, a zirci zöldségtermelőhöz a tavalyi tapasztalatok alapján többen ezekért jöttek. Pénzesgyőrből pedig fűszernövények palántáit is elhozta az Ördöglakat kisgazdaság. Ezekkel fogadta az első idei nyári zirci piac bejáratánál a vevőket.

Akliból a nyugdíjas házaspár ezúttal is réteseket, retró házisüteményeket hozott és fonott vesszőkosarakat, most kisebb, füles változatban. A balkonvirágok közt a pöttyös mintázatú petúniára figyeltünk fel, a kézműves táskák szépsége csaknem rávett egy újabb beszerzésére, de ebből több kedvencünk is van már otthon. Mézet, savanyúságot, húsárut, füstölt termékeket, fajátékokat megbízható minőségben kínáltak a törzsvevőknek már ismerős eladók.

A házi lekvárokat, szörpöket készítőknél az tűnt fel ezúttal, hogy egyre több üvegük mellett látható a cukormentes felirat, amit csak dicsérni tudunk, és persze azért is örülünk ennek, mert mi mindig ezekből viszünk haza, ha elfogyott az előzőleg megvásárolt adag. S szintén elismerésre méltó, hogy már idén szedett bodzavirág is került, lekvárba is.