Ugyan ez nem Wales, hanem Gyulakeszi, ahol isteni és egyedülálló a velős pirítós, a Csobáncról pedig csodás panoráma nyílik a tanúhegyek irányába. Aki jól figyel és kitekint a hegytetőről, még a magyar tengert is megpillanthatja. A település közepén pedig, ahogy annak lennie kell, ott magasodik a Kisboldogasszony-templom, mely késő barokk stílusban épült.

Mindemellett itt található a VeHo tanya, Gyula Vezér Lovasbirodalma, amely helyeken kicsik és nagyok ismerkedhetnek a tanya állataival, táborozhatnak, lovagolhatnak, vágtázhatnak a szél szárnyán. A kultúrakedvelők is megtalálják itt a számukra kellemes időtöltést a Csigó Malom – Stílus Galéria, Antikvitás épületében. Az antik tárgyak, értékek elvarázsolják az embert, felelevenítik a korábbi évtizedek, évszázadok hangulatát. Ám ennyiben nem merül ki az épület kínálata. Nyár elejétől október végéig kulturális rendezvénysorozattal, komolyzenei felhozatallal, művészekkel várja a kultúrára éhezőket.

Az antikvitások mellett érdemes megtekinteni az Eszterházy-kastélyt is, amely egykor uradalmi központként, azon belül is irattárként funkcionált. Majd a focipálya felé haladva a Bak vendéglő elégíti ki a gasztronómiai igényeket, éhes szájakat. Egy Argentínából hazaköltözött ügyes keramikus is dolgozik a faluban – Krisz Ceramica néven –, aki argentin mintákkal, élénk színekkel varázsolja egyedivé kerámiáit.

Természeti adottságait tekintve a Csobánc hegy a kirándulók kedvelt célpontja, de ott van a Kőmagas is, melyet papsapka kövek alkotnak, és a helyiek szívesen látogatják a csendes, nyugodt, árnyékos helyet.

Smidhoffer Eszter