"Mindig foglalkoztatott Szent István kapcsán, személyes döntése Krisztus mellett. Uralkodóként különböző szándékokat, erőtereket kellett figyelembe vennie, de személyes élményei, találkozása fiatalként Krisztussal, korai megkeresztelése, megtérése erősen befolyásolta. Az abból következő döntés egy hit, egy értékrend mellett túlmutatott személyes életén, korokon át meghatározónak számított" – emelte ki az idei Szent István ünnep kapcsán Baán Izsák, a bakonybéli monostor perjele. A mára vonatkoztatva első királyunk és élete a bencés szerzetes számára azt fejezi ki, hogy ugyan úgy érezzük, kicsik vagyunk, a Föld, az ország sorsáért keveset tehetünk, de a szépre, a szeretetre törekvés, az elköteleződés egy ilyen értékrend mellett túlmutat azon, amit látunk. "Átlagemberek vagyunk, hatalmunk korlátozott, de ami van, a szakmánk, a családunk közegében, azt nem érdemes lebecsülnünk. Két végletet látok: az egyik, hogy ami hatalmunk van, azzal sem élünk, gyermekeinkért, környezetünkért nem tesszük meg, ami hatalmunkban áll, néha pedig visszaélve lehetőségeinkkel terheljük ezeket, felelőtlenül. Az egyéni erőfeszítéseknek is van értelme, Szent István példáján ezt lehet idén felismerni, lehetőségünk van a jó mellé állni, annak van hatása a környezetünkre. Ha pedig sokan tesszük ezt, hozunk megfelelő döntéseket, akkor közösségi szinten a rossz dolgok közt sok jó születhet" – fogalmazott Izsák atya.

Kihívás és küldetés, a Messiás, a békét teremtő magány – ezek az idei év Szent István ünnepének hívószavai idén a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban, ahol augusztus 20-án grandiózus barokk oratórium hangzik el és a kortárs képzőművészet jelenik meg különlegesen. „Amikor az ember nagy kihívásokkal találkozik, amikor családjának, közösségének, nemzetének helyzete komoly próbatétel elé állítja, olyankor mozgósítani kell belső erőforrásait, melyek a csendben, a szív mélyén fakadnak, s kérheti az áldást odaföntről is, amely mintegy kenet megerősíti, felruházza, képessé teszi a feladatok teljesítésére. Monostorunkat alapító szent királyunkat, Istvánt az imádságban termékeny magány és a Teremtőtől érkező égi erő segítette küldetésében. S talán mi magunk is ebből a két forrásból meríthetünk. Az égből érkező kenet pedig leginkább úgy érkezik hozzánk, ha kapcsolódni tudunk a Messiással. Az ezekről elmélkedésben – az ünnepi szertartások mellett – Händel oratóriuma és kiváló mai magyar alkotók művei segítik azokat, akik velünk ünnepelnek Bakonybélben” – mondta el a perjel.

A zenei esemény a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Kultháló program támogatásával valósul meg. Händel Messiás oratóriumának előadása a bencés közösséghez kötődő muzsikusokat kapcsol össze: a Budapest Bach Consortot, a Müncheni Bach Kamarakórust és az Orlando Énekegyüttest. A Békét teremtő magány tematikára érkezett legjobb képzőművészeti művek reprodukcióit parkban állítják ki, a szabadtéri tárlat a 20-i megnyitó után október végéig várja a látogatókat.